Avanti un Altro, la ‘bonas’ Sara Croce infiamma Instagram: i pantaloni che indossa sono super aderenti, poco spazio all’immaginazione.

È una delle novità di questa nuova edizione di Avanti un Altro, Sara Croce. Dopo Paola Caruso e Laura Cremaschi, è l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ad ‘indossare’ i panni della più bella del programma. In effetti, avevamo avuto la possibilità di ammirare il suo fascino già ai tempi dello show del venerdì sera, ma nel programma pre serale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la giovane si è letteralmente superata. Così come in quest’ultima foto su Instagram. Sappiamo, infatti, che Sara è molto attiva sui social. La sua photogallery pullula di entusiasmanti scatti. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando ha con dei pantaloni davvero molto stretti, la giovane Croce ha letteralmente infiammato Instagram. Anche perché, ammettiamolo, è praticamente impossibile non guardare proprio lì. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino.

Sara Croce di Avanti un Altro: pantaloni super aderenti, la temperatura si fa ‘rovente’

Occhi chiari, lunghi capelli biondi e fisico da urlo: sono queste alcune delle principali caratteristiche che rappresentano al meglio la smisurata bellezza di Sara Croce. Come dicevamo precedentemente, abbiamo avuto modo di poter apprezzare il suo fascino, durante una puntata di Ciao Darwin – dove lei ha assunto il ruolo di Madre Natura – ma è ad Avanti un Altro che la giovane ragazza sta davvero conquistando tutti. Con un completino davvero molto piccolo, la ‘bonas’ lascia senza parole milioni di telespettatori in ogni puntata. E non solo. Perché, la medesima reazione sarà suscitata, senza alcun dubbio, ai suoi followers alla visione di quest’ultimo scatto condiviso su iNstagram. In quest’ultima foto condivisa sul suo canale social ufficiale, la giovane modella indossa dei pantaloni super aderenti. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere quindi, Sara indossa dei leggins davvero super attillati. Che, com’è giusto che sia, mettono in evidenza la sua perfetta forma fisica ed, ovviamente, un Lato B davvero da urlo. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti dei suoi followers che, nell’ammirare cotanta bellezza, hanno apprezzato di gran lungo il suo fisico.

Sara è fidanzata?

Notando la sua straordinaria bellezza è più che lecito chiedersi se Sara sia fidanzata oppure no. In realtà, quest’estate, l’ex Madre Natura è stata al centro dell’attenzione per il suo flirt con Andrea Damante. Ma sembra che, una volta ‘archiviata’, la bella Croce sia single. Cari maschietti cosa aspettate. Fatevi avanti, no?