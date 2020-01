Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, salirà sul palco dell’Ariston nella prossima edizione di Sanremo. Ha presentato ai microfoni di Leggo il nuovo brano, ‘Dov’è’. Ecco le sue parole.

Il Festival più famoso d’Italia ritorna in tv dal 4 all’8 febbraio 2020: manca davvero pochissimo a Sanremo e le anticipazioni sono già state tutte rese pubbliche. Dieci splendide vallette affiancheranno Amadeus, e la lista di tutti i cantanti che si sfideranno è stata pubblicata dal sito ufficiale di Sanremo e dai suoi canali social. Insomma, il countdown è cominciato! Tra i concorrenti ci sarà anche Francesco Sarcina: il noto cantante delle Vibrazioni è stato nell’ultimo periodo al centro del gossip italiano per via della sua vita privata. Il tradimento di Clizia Incorvaia, attuale concorrente del Grande Fratello VIP, con il suo amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio è stato l’argomento principale del 2019: come sta vivendo questo periodo il cantante della famosa band? Ai microfoni di Leggo ha svelato molto su di sé e sull’inedito che canterà sul palco dell’Ariston. Ecco le sue parole.

Sanremo 2020, Francesco Sarcina presenta l’inedito ‘Dov’è’: stoccata a Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina parteciperà a Sanremo 2020: salirà sul palco dell’Ariston con la sua band, Le Vibrazioni, per cantare l’inedito ‘Dov’è’. Leggo ha intervistato il noto cantante che è stato ultimamente al centro del gossip per via del tradimento della sua ex moglie, Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello VIP.

“La canzone sa di vero, di vissuto. Dopo un colpo duro e inaspettato, la musica è la forza che ti fa andare avanti. L’energia e la gioia ritrovate dopo un brutto colpo. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva” ha confessato il cantante. Il colpo di cui parla è riferito anche a ciò che gli è successo nel privato: “Bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima”.

Sarcina non ha apprezzato il fatto che si sia parlato del suo ‘privato’ in maniera così pubblica. Ha usato queste parole, chiaramente rivolte alla sua ex moglie: “La mia vita è stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata. Non faccio gossip. Dico che siamo nell’era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like. In Dov’è si parla del doversi perdere prima di ritrovare la via”.

