Silvia Provvedi è incinta del suo primo figlio? Ecco la clamorosa indiscrezione del settimanale ‘Chi’, tutti i dettagli sulla presunta gravidanza dell’ex compagna di Fabrizio Corona.

Silvia Provvedi, insieme alla sua gemella Giulia, formano un duo davvero amatissimo dal pubblico, Le Donatella. Il loro nome d’arte è nato durante la partecipazione a X Factor, che ha dato loro notorietà come cantanti. Poi la partecipazione al Grande Fratello Vip le ha fate conoscere al grande pubblico di Mediaset. Anche le loro vicende personali hanno fatto molto chiacchierare, in particolare quelle di Silvia. Mentre Giulia è infatti legata da tempo al calciatore Pierluigi Gollini, dal quale si è separata solo per alcuni mesi lo scorso anno, Silvia è stata la compagna di Fabrizio Corona. La loro storia è stata particolarmente travagliata ed è finita poco prima che la giovane entrasse nella casa del GF, dove non sono mancati momenti in cui si è parlato della sua situazione amorosa. Oggi, però, Silvia ha completamente voltato pagina ed è felice accanto al suo nuovo fidanzato, Giorgio De Stefano, con cui ha un relazione da circa due anni. La novità è che, secondo il settimanale ‘Chi’, Silvia sarebbe incinta di lui: ecco tutti i dettagli.

SIlvia Provvedi incinta del suo primo figlio: è il settimanale ‘Chi’ a lanciare la bomba

Il settimanale ‘Chi’, in edicola mercoledì 15 gennaio, ha lanciato una vera e propria bomba che riguarda Silvia Provvedi, membro del duo Le Donatella. La bella cantante e showgirl, che ha da poco terminato la sua esperienza a All Together Now come giudice del muro, ha una relazione con l’imprenditore Giorgio De Stefano. I due vivono il loro amore lontano dai riflettori, e a quanto pare sarebbero vicini alle nozze, ma soprattutto aspetterebbero un bambino. A lanciare l’indiscrezione clamorosa è stato appunto il settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui Silvia è incinta già di 5 mesi, ma avrebbe deciso di vivere la gravidanza con il massimo riserbo. Non c’è alcuna traccia, infatti, di questa notizia, sul profilo social della Provvedi, che nonostante la sua grande attività su Instagram, non ha mai mostrato nulla che facesse pensare a una gravidanza. L’indiscrezione ha fatto davvero impazzire i fan, che sarebbero ovviamente felicissimi se la notizia venisse confermata dalla diretta interessata.

Chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia

Silvia Provvedi è fidanzata da due anni con Giorgio De Stefano e i due sarebbero in dolce attesa. Ma chi è il compagno della ‘Donatella‘? De Stefano è un imprenditore milanese, proprietario di una catena di ristoranti. Di lui si sa molto poco, anche perché è una persona molto riservata e poco incline all’uso dei social, come dimostra il suo profilo Instagram privato, con pochi followers e ancor meno profili seguiti. Quello che è certo, è che Silvia ha ritrovato il sorriso accanto a lui e che presto i due potrebbero convolare a nozze.