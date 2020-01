La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Sonia Pattarino, ex fidanzata di Ivan Gonzalez: i retroscena inediti sulla loro storia d’amore

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono conosciuti a Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ivan, reduce dall’esperienza a Temptation Island Vip, dove aveva sedotto Valeria Marini, era il tronista, mentre Sonia era la corteggiatrice. Dopo un lunghissimo percorso, contrassegnato da tira e molla, dubbi e incertezze, lo spagnolo decise di scegliere la corteggiatrice sarda. La scelta fu festeggiata con i parenti e gli amici dei due protagonisti e la puntata andò in onda in prima serata su Canale 5. Dopo sei mesi, però, la loro storia d’amore è terminata e Ivan ha deciso di accettare la chiamata del Grande Fratello Vip. L’ex tronista spagnola è uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show e nel suo video di presentazione non ha assolutamente menzionato la sua ex fidanzata. Sonia è andata su tutte le furie, criticando soprattutto la frase: “Io non ho mai scelto nessuna donna“. La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva la Pattarino, che ci ha rivelato tutta la verità sulla sua storia d’amore con il tronista spagnolo.

Sonia Pattarino, tutta la verità su Ivan Gonzalez: intervista esclusiva

Partiamo dall’esperienza a Uomini e Donne: che ricordi hai? Rifaresti tutto? E soprattutto, quanto ti ha fatto crescere?

Ricordo il mio arrivo in quel programma: ero una persona molto chiusa e riservata, timida e con tanta paura di innamorarmi. Ho fatto un po’ fatica nel farmi conoscere. All’inizio, pensavo di non farcela, di non riuscire ad arrivare alla persona che avevo scelto di conoscere e di non essere apprezzata per il mio modo d’essere un po’ introversa. Poi però il mio percorso è cambiato quando Ivàn ha scelto di organizzare un incontro con me, dove ha cercato di farmi capire che per lui era importante farmi sentire al sicuro, che non dovevo aver paura di niente, eravamo io e lui e mi dovevo concentrare su questo. Così ho avuto il coraggio di aprirmi e farmi conoscere.

Il ricordo più bello? Una penna, la sua mano e il mio braccio: ‘non aver paura, ci sono io’, la frase scritta da Ivàn.

Rifarei tutto anche col senno di poi. Quest’ esperienza mi ha cambiata in positivo, mi ha fatto acquistare fiducia in me stessa e soprattutto mi ha fatto vivere emozioni fortissime.

Tu ed Ivan sembravate una bella coppia, poi cosa è successo? Perchè vi siete lasciati?

Io ed Ivàn eravamo una coppia molto affiatata, complice. Poi tutto è cambiato quando lui, dopo sei mesi, si è reso conto che non si sentiva pronto ad avere una relazione più stabile. Io progettavo un futuro insieme, lui invece non aveva la mia stessa visione.

È finita con una chiamata il giorno del mio compleanno senza un confronto. Una chiamata un po’ come un proiettile che arriva dritto al cuore e ti uccide. Insomma un bel regalo per i miei 32 anni.

Siete rimasti in buoni rapporti oppure non vi sentite più?

Ci siamo sentiti l’ultimo giorno dell’ anno, gli ho inviato un messaggio dove gli ho augurato un buon anno e lui ha risposto augurandomi la stessa cosa.

Per me non esiste mantenere un rapporto con un ex, soprattutto quando quest’amore ti ha ferito. Credo che chi ti ferisce non potrà mai guarirti.

Cosa ne pensi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip?



Beh, diciamo che prima della sua presentazione avevo tanta ansia di vederlo. Io poi sono una persona molto emotiva e sapevo che vedendolo comunque avrebbe creato in me una reazione, che speravo fosse positiva. Invece nella sua presentazione ho notato che non si ricorda più di me, di aver partecipato ad un programma televisivo come Uomini e Donne in Italia, dove ha conosciuto una ragazza con la quale ha vissuto una storia “d’amore”. Ha ricordato il suo arrivo in Italia solo per Temptation Island, dicendo anche che nella vita sono state le donne a scegliere lui e lui non ha mai scelto nessuna. Eppure il nostro percorso si è concluso con una scelta in onda in prima serata, vista da tutta Italia, dove è stato lui a scegliere me.

Se nella casa dovesse innamorarsi?



Mh, non mi sono mai posta questa domanda, perché credo che Ivàn non si innamorerà mai di nessuna donna, perché è troppo innamorato di se stesso.

Torniamo a te: se Maria adesso ti offrisse il trono, tu accetteresti?

Ora che sono single, e soprattutto dopo aver messo un punto definitivo in questa storia, sono pronta a nuove conoscenze e, perchè no, anche al trono. Credo tanto in quel programma e credo che sia un ottima possibilità per ritrovare l’amore.

Credi ancora nell’amore?

Ho sempre creduto nell’amore. Anche se nella mia vita ho vissuto grandi delusioni amorose non ho mai smesso di crederci, perché l’amore vero esiste!

Ognuno di noi ha il suo tempo, ma c’e’ per tutti un amore per sempre.

Come deve essere il tuo uomo ideale?



Forse a 20 anni avevo un ideale… oggi a 32 anni ho bisogno di una persona che mi faccia vivere emozioni forti, una persona che sappia amarmi. Poi anche l’occhio vuole la sua parte…

Molte ex troniste o corteggiatrici stanno ricorrendo alla chirurgia estetica. Tu sei naturale al 100%?

Non sono contro la chirurgia estetica e non critico chi ne fa uso. Bisogna trovare sempre il giusto equilibrio in tutto. Anche perché il troppo, come in tutte le cose, storpia. Non sono naturale al 100%: ho rifatto il seno cinque anni fa e qualche punturina alle labbra.

Quali sono i tuoi sogni e le tue ambizioni?

Vorrei realizzarmi come donna, sia sul lavoro che nella vita privata. Vorrei creare una linea di abbigliamento. Amo la moda e mi piace creare, sono molto creativa. Per quanto riguarda la vita privata, spero di trovare un uomo con il quale costruire un futuro insieme, una famiglia. Il mio sogno nel cassetto? “La famiglia del mulino bianco”

Cosa hai chiesto al 2020?

Al 2020 non ho chiesto niente. Non mi creo aspettative, colgo ogni giorno quello che la vita mi offre. Sono una persona molto ottimista e questo 2020 mi piace. Dicono che i numeri doppi portino fortuna e cose belle. Beh speriamo che non mi deluda.

Si ringrazia Daniele De Falco Management per la concessione

Intervista a cura di Vincenzo Mele