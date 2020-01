Stefano De Martino, il gesto inaspettato spiazza tutti: “Fa molto male”

Stefano De Martino, arriva un gesto inaspettato del ballerino spiazza i fan di Instagram: “Fa molto male”; ecco cosa è successo.

Tra gli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, lui è uno dei più amati in assoluto. Nasce come ballerino, ma oggi è un abile conduttore: parliamo di Stefano De Martino, il bel napoletano che fa impazzire le donne. Compresa Belen Rodriguez, la sua bellissima moglie, con la quale ha ritrovato la felicità dopo un periodo di separazione. Ma, oltre al piccolo schermo, Stefano si tiene in contatto con i suoi fan attraverso Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, il napoletano ha postato alcune stories che non sono passate inosservate. Avete presente il famoso e molto imitato tatuaggio con la scritta ‘sui generis’ che Stefano ha sulla mano? Ebbene, a quanto pare il ballerino ha deciso di rimuoverlo. Insieme alla piccola ancora tatuata sull’anulare Un gesto inaspettato, quello di De Martino, che ha postato uno scatto della sua mano avvolta dalle fasce. Diamo un’occhiata.

Stefano De Martino, il gesto inaspettato spiazza tutti: “Rimuovere un tatuaggio fa molto male”

“Fare un tatuaggio fa male, rimuoverlo fa molto male”. È questa la frase che Stefano De Martino scrive nelle sue Instagram Stories. A quanto pare, il ballerino ha deciso di cancellare alcuni dei suoi tatuaggi. Forse uno dei suoi più famosi, la scritta ‘sui generis’ sulla mano. Dalle parole del marito di Belen, rimuoverlo non è stato facile. Che sia stato un atto ‘dovuto’, magari, per motivi lavorativi? Questo non possiamo saperlo. Quel che è certo è che il gesto di Stefano è stato davvero inaspettato, essendo il ballerino molto amante dei tatuaggi. Ecco le stories apparse sul suo profilo Instagram:

Eh si, tutto lascia pensare che le fasce che coprono la mano di Stefano siano dovute proprio alla rimozione dei tatuaggi. Sulla mano in questione, infatti, oltre alla scritta centrale, il ballerino aveva anche una piccola ancora sulla parte alta del dito anulare. Proprio il posto in cui appare l’altra piccola fasciatura. Date un’occhiata a un vecchio post in cui è in evidenza la mano del napoletano:

Le fasciature sembrano coincidere proprio con le zone in cui il bel ballerino ha sempre avuto i suoi tattoo. Cosa c’è dietro la decisione di rimuoverli? In attesa di scoprirne di più, non ci resta che continuare a seguire le avventure ‘social’ del marito della splendida Belen. E voi, cosa aspettate a seguirlo su Instagram?