Uomini e Donne Over, Veronica infiamma lo studio: l’abito che indossa la dama è scollatissimo, la sfilata diventa ‘bollente’.

È andata in onda oggi, 15 gennaio, una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Puntata dedicata al Trono Over, dove i protagonisti hanno più di 35 anni di età. E le avventure di Gemma Galgani e company sembrano essere sempre più interessanti per il pubblico a casa, che premia il Trono Over con ascolti spesso di gran lunga superiori a quelli del più longevo trono Classico. Tra liti, discussioni, e frequentazioni, nel Trono Over c’è anche spazio per le famose sfilate, in cui cavalieri e dame si sfidano a suon di look. Tra le sfide che abbiamo potuto ammirare oggi, c’è stata quella tra due bellissime donne della trasmissione di Maria De Filippi: Veronica e Roberta. È stata la prima a scegliere di sfidare la seconda, su un tema davvero particolare: “The woman in red”. Proprio così, le due si sono sfidate indossando un abito di colore rosso. Il risultato è stato davvero entusiasmante: entrambe le dame erano meravigliose. Ma, in particolare, è stata Veronica a colpire il parterre maschile, che l’ha portata alla vittoria. Il suo abito, scollatissimo, ha infiammato lo studio! Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne Over, Veronica infiamma lo studio: l’abito rosso è scollatissimo, sotto niente intimo

Una sfilata davvero ‘bollente’ quella a cui abbiamo assistito oggi, durante la puntata di Uomini e Donne Over. Veronica sfida Roberta, invitandola ad indossare un abito rosso. “Una sfida nella vita e anche in passerella!”, commenta Gianni Sperti, riferendosi agli screzi tra le due, per via della frequentazione con Armando Incarnato. Ma, nonostante Veronica affermi che la scelta di sfidare Roberta sia antecedente alla ‘questione Armando’, gli animi in studio si sono subito accesi. Merito anche dell’abito scelto da Veronica: lungo, scollato sia davanti che dietro, di colore rosso, perché, per Veronica, è il colore che la rappresenta di più. Ed, effettivamente, Veronica ha davvero incantato tutti col look scelto per la sua sfilata. Un look con cui è riuscita a battere la sua ‘rivale’. Ecco uno screen del momento in cui Veronica ha ‘infiammato’ la passerella:

Un look davvero mozzafiato, quello di Veronica, che ha ottenuto il maggior numero di voti degli uomini in studio. Come è visibile dalla scollatura, la donna non indossa intimo. Non sono mancate critiche per la scelta: “Vince sempre chi si spoglia di più”, ha tuonato la dama Valentina. Ma gli uomini si sono ‘difesi’ affermando di aver apprezzato molto anche Roberta. E voi, cosa ne pensate di Veronica in versione ‘red’?