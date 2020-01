Wanda Nara, scollatura mozzafiato al Grande Fratello Vip 4: look da urlo

Look da urlo per Wanda Nara durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 4: la sua scollatura è mozzafiato, fan in delirio

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Il reality show quest’anno è condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Nella prima puntata sono entrati undici concorrenti, più quattro highlander, ovvero concorrenti delle scorse edizioni. Nella seconda puntata, invece, sono entrati altri nove concorrenti. Questa settimana dunque nella casa più spiata d’Italia hanno convissuto ben diciannove persone. Non sono mancate ovviamente le sorprese. Uno degli highlander, Salvo Veneziano, è stato squalificato per alcune espressioni usate nei confronti di Elisa De Panicis, concorrente di questa quarta edizione del GF VIP. La puntata di stasera è stata molto accesa e ricca di colpi di scena. Il conduttore ha aperto la puntata proprio con il caso legato alla squalifica di Salvo.

Grande Fratello Vip, il look di Wanda Nara: scollatura mozzafiato

Durante la quarta puntata del GF VIP 4, il look di Alfonso Signorini, Pupo e Wanda è stato come sempre impeccabile. La più bella, però, resta Wanda, non ce ne vogliano i due uomini del reality show. Anche questa sera la Nara era in forma smagliante. Signorini l’aveva annunciato in conferenza stampa: “Ci saranno i look di Wanda” in riferimento ad una domanda sul suo outfit durante le puntate del reality show. Fino ad adesso Wanda non ha mai sbagliato ed ha sempre dimostrato di essere bellissima. Questa sera la compagna di Mauro Icardi ha scelto un outfit total black, con un vestito brillantinato che metteva in evidenza tutte le sue forme da capogiro. La Nara ha indossato poi dei lunghi stivali rosa, in abbinamento con il vestito nero. Il trucco e il parrucco erano sempre molto sobri, anche se prima della puntata il suo truccatore ha postato un video in cui truccava tutte le sue curve. Il suo look era come abbiamo detto da urlo, ma ciò che ha colpito maggiormente i telespettatori è stata la scollatura indossata dall’opinionista del reality show. Wanda ha messo in mostra tutte le sue grazie, ma anche la scollatura era indossata con sobrietà ed eleganza. I telespettatori avranno sicuramente apprezzato il suo look e non vedono l’ora di ammirare la scelta dell’outfit per la prossima puntata.

Wanda pare stia apprezzando questa esperienza. Alla vigilia della prima puntata del GF VIP 4, la compagna di Mauro Icardi era in ansia, ma i telespettatori l’hanno ampiamente promossa. Wanda ha vestito alla grande i panni dell’opinionista.