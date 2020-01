Adriana Volpe racconta il suo passato, quei contratti firmati con la Rai in cui c’erano clausole sulle maternità: “Non ti aiutano ad essere madre o a diventarlo”

Al Grande Fratello Vip, nella puntata di mercoledì 15 gennaio 2019, c’è stato un momento in cui si è parlato di situazioni molto personali. Antonella Elia si è aperta e raccontata a 360 gradi. Ha parlato della sua situazione passata, del fatto che non riuscisse neanche a pensare di avere figli in quanto la sua situazione lavorativa le dava preoccupazione. Così, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Adriana Volpe. Adriana ha voluto fortemente un figlio, anche al costo di perdere tutto quello che aveva creato in ambito lavorativo. “Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a essere madre, o a diventarlo”. Queste le parole con cui ha iniziato il suo lungo discorso.

Adriana Volpe: la gravidanza e quelle clausole nei contratti Rai

Alfonso Signorini le ha dato modo di aprirsi e raccontarsi. Così, la Volpe ha fatto qualche passo indietro nel tempo, a quando firmava dei contratti per la Rai, azienda per cui ha lavorato per anni, in cui c’erano delle clausole che non le hanno lasciato un buon ricordo: “Per esempio, fino al 2012 quando le cose sono cambiate, io firmavo sempre un contratto dove c’era scritto ‘In caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto nulla sarà dato e nulla sarà dovuto’”.

Non sarà stata una situazione facile da affrontare. Adriana ha affermato di essersi sentita molto in difficoltà: “Io ogni anno che andavo a firmare, mi sono sposata nel 2008, chiedevo di cambiare quella clausola, mi chiedevo come fosse possibile. C’era inserita sia la malattia sia la gravidanza. L’interpretazione era se rimani incinta io posso recidere il contratto. Una donna che poteva contare su un lavoro di nove mesi, se fosse rimasta incinta al terzo mese di gravidanza c’era questa possibilità”. Alfonso Signorini ha aiutato Adriana ad esprimersi, ricordando la sua lunga battaglia contro queste clausole. Poi, la conduttrice ha aggiunto: “Purtroppo quando ti ritrovi di fronte un muro di gomma, l’unico modo per far cambiare le cose è far parlare i giornali”.

Sempre al fianco delle donne e con le idee ben chiare, Signorini ha concluso: “Oggi una donna anche se lavora ed è una grande professionista deve essere libera di essere madre. Non devono esserci contratti che le vietino questa gioia”. Insomma, un momento molto intenso al Grande Fratello Vip che, nonostante offra un genere televisivo ‘leggero’, talvolta riesce ad essere anche così d’impatto. Non si può che applaudire ad un Alfonso Signorini che si schiera così fortemente dalla parte di chi, nel contesto lavorativo ed anche nella vita in generale, spesso è veramente troppo in svantaggio. i