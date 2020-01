Amadeus, il post enigmatico su Instagram: a chi è rivolta la ‘frecciatina’ del conduttore di Sanremo

Amadeus ha pubblicato un post enigmatico sul suo profilo Instagram: a chi è rivolta la ‘frecciatina’ del conduttore di Sanremo? Pioggia di commenti per lui, ecco cos’è successo.

Manca sempre meno, ormai, alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. L’attesa è davvero altissima, non solo perché tutti vogliono ascoltare le 24 canzoni in gara, ma anche perché sarà la prima edizione targata Amadeus. Il conduttore, che farà anche da Direttore Artistico del Festival, è al suo debutto sul palco dell’Ariston, e a giudicare dalle parole pronunciate durante la conferenza stampa, è davvero entusiasta e al settimo cielo. Accanto a lui, oltre a Tiziano Ferro e Fiorello, che lo affiancheranno in tutte le serate, e Benigni, che sarà presente il giovedì, anche una sfilza di donne, che ruoteranno al suo fianco. Da Diletta Leotta a Mara Venier, passando per Antonella Clerici e Sabrina Salerno, e tante altre. Insomma, sarà un’edizione davvero ricca di volti importanti e influenti del mondo televisivo e non solo. Poco fa, però, Amadeus ha pubblicato un post piuttosto enigmatico sul suo profilo Instagram, che appartiene anche a sua moglie Giovanna Civitillo. A chi si riferisce la ‘frecciatina’ del post? Scopriamolo insieme!

Amadeus, post enigmatico su Instagram: ecco a chi è rivolta la sua ‘frecciatina’, pioggia di commenti

Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo hanno un profilo Instagram condiviso, sul quale pubblicano spesso foto e video della loro famiglia, o anche dei loro momenti lavorativi. Poco fa, però, è apparso un post piuttosto ‘enigmatico’. Non è chiaro con sicurezza se sia stato pubblicato da Giovanna o da Amadeus. Il post è una citazione di Massimo Troisi, e recita: “Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che tu capisci”. A leggerla così, sembra una vera e propria ‘frecciatina’. Ma a chi è riferita?

A giudicare dai commenti che girano sul web negli ultimi giorni, potrebbe essere una replica alle polemiche scaturite da alcune parole di Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo. Durante l’intervista, infatti, il conduttore ha utilizzato un’espressione che non è piaciuta ad alcuni utenti, nel momento in cui ha presentato Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, che sarà una delle donne a ruotare sul palco dell’Ariston. “Ho scelto Francesca perché è una donna bellissima e poi capace di stare accanto a un grande uomo, pur rimanendo un passo indietro”. Queste parole hanno provocato una certa indignazione sul web, perché considerate troppo ‘maschiliste’. Tanti i commenti che lo sottolineano.

Il post appena pubblicato sul profilo Instagram di Amadeus, che ha ricevuto anche tanti commenti di stima e appoggio, ha tutta l’aria di essere una risposta alle polemiche. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare nuovi eventuali sviluppi.