Andrea Damante e Claudia Coppola, spiacevole imprevisto con i documenti in aeroporto: è successo al rientro dalle Bahamas

Andrea Damante è tra gli ex tronisti di Uomini e Donne delle scorse edizioni più amati di sempre. La sua storia d’amore nata con Giulia De Lellis all’interno degli studi Mediaset hanno fatto appassionare e sognare migliaia di fan e telespettatori, che hanno seguito le loro vicende con dedizione e passione. Il suo volto è stato accostato per mesi a quello dell’influencer, ora compagna di Andrea Iannone, anche dopo la loro separazione. Inutile dire che i nonostante i cuori infranti dei fan, che sperano ancora di vederli insieme, i due si sono ormai rifatti una vita. Proprio in merito a questo il dj veronese, dopo aver implicitamente confermato la sua love story con la modella Claudia Coppola, ha deciso di trascorrere con lui qualche giorno di vacanza in un luogo paradisiaco, le Bahamas. Proprio qui, il ragazzo ha deciso di pubblicare la loro prima foto social che ha reso la loro frequentazione ‘ufficiale‘. Andrea sembra aver ritrovato la serenità al fianco della modella, con cui condivide sempre più attimi di vita. La vacanza sembra essere stata davvero splendida, dalle foto che hanno pubblicato i due ragazzi, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto riguardo i documenti del dj, vediamo perché…

Andrea Damante e Claudia Coppola, problemi con i documenti al rientro dalle Bahamas

Andrea Damante e Claudia Coppola sembrano sempre più affiatati e complici e le stories che pubblicano insieme su Instagram ne sono la prova. Dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, si sono vociferati moltissimi flirt per il Dj, che però non avevano mai trovato conferma, ma con Claudia sembra essere davvero una cosa seria. I due che hanno trascorso dei serenissimi giorni alle Bahamas, hanno deciso di rendere partecipi i loro follower il più possibile. E si sa, viene per conseguenza che molti Influencer parlano con la loro community non solo delle cose belle e felici che accadono nelle loro vite, ma anche di quelle piccole sfortune, che accomunano un po’ tutti. Questo è esattamente quello che è accaduto con Andrea Damante nelle scorse ore…

Il Dj ed ex tronista Veronese, è stato protagonista di uno spiacevole imprevisto prima della partenza dalle Bahamas. Il giovane ha infatti smarrito il portafoglio con tutti i documenti, i soldi, le carte di credito… un bel guaio insomma! Sotto la instagram stories che ha postato ha infatti augurato a chiunque lo trovi di fare buon uso dei contanti presenti all’interno.