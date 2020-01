Cecilia Rodriguez si lascia andare a nuove dichiarazioni senza peli sulla lingua su Francesco Monte: ” Perché mantenere i rapporti…”

Cecilia Rodriguez non smette mai di stupire i suoi fan, che ormai la seguono numerosissimi sui social e con molta passione. La sorella minore di Belen Rodriguez è super attiva sui social network e davvero non può fare a meno di condividere le sue giornate con i suoi follower. Infatti, quotidianamente post su Instagram, post e stories in cui racconta cosa fa durante la giornata, on solo da sola, ma anche in compagnia del compagno Ignazio Moser. E proprio restando in tema di relazioni, ce n’è una nel passato della bella Argentina che è stata davvero importante… stiamo parlando della storia con Francesco Monte, però pare non lasciare mai veramente l’Argentina. Si, perché spesso e volentieri durante le interviste le vengono chiesti dettagli e retroscena mai svelati di una relazione che ormai dovrebbe essere invece sepolta. E’ esattamente quello che è successo nella nuova intervista che ha rilasciato al settimanale ‘Mio’. Vediamo cos’ha detto…

Cecilia Rodriguez, senza peli sulla lingua sul suo ex Francesco Monte

Cecilia Rodriguez ha avuto una storia lunga anni con Francesco Monte, che però si è poi conclusa durante la permanenza della ragazza nella casa del Grande Fratello Vip. Qui Cecilia conoscerà Ignazio Moser, con cui intreccerà prima un bellissimo rapporto di amicizia e poi d’amore. I due usciti dalla casa più spiata d’Italia non si sono più separati e hanno condotto una vita semplice e all’insegna dell’amore. I due che adesso convivono sono stati scelti per la conduzione di un noto programma di Mtv Italia e certamente i fan più accaniti non vedono l’ora. Nel frattempo la ragazza ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Mio’ in cui spiega una volta e per tutte in che rapporti si trova con il suo ex compagno Francesco Monte. La ragazza era stata interrogata sul rapporto che ha attualmente con Monte e quindi ha dichiarato: “Amicizia con un ex? Ma per carità! Se una storia è finita, è finita. Non sono il tipo di donna che riesce a mantenere rapporti anche se solo di facciata. Perché?”…

Aggiungendo poi: “Il mio primo fidanzato. Avevo quattordici anni quando sono stata in coppia la prima volta, in Argentina. Così, quando torno in Sud America, se lo incontro per strada lo saluto. Ma niente di più”. Sembrerebbe quindi che la piccola di casa Rodriguez non abbia intenzione di restaurare i vecchi rapporti, nemmeno in termini di amicizia.