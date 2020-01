Elettra Lamborghini, cambio look drastico in vista di Sanremo: la foto

Elettra Lamborghini ha deciso di attuare un cambio look drastico in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020: ecco la foto

Elettra Lamborghini sarà una delle artiste in gara nella settantesima edizione del Festival di Sanremo. La giovane cantante è divenuta famosa per essere la figlia di Tonino Lamborghini e soprattutto la nipote di Ferruccio Lamborghini. Ben presto, però, la rampolla della famiglia Lamborghini è riuscita a crearsi un personaggio e a diventare una delle star più amate e apprezzate del panorama internazionale. La Lamborghini ha partecipato a vari programmi televisivi: da Geordie Shore a Riccanza, fino al Gran Hermano e a The Voice of Italy. Di recente è stata protagonista anche di una serie tv andata in onda su MTV e intitolata “Twerking Queen“, come il suo primo album. Elettra ha pubblicato pochi singoli, ma hanno avuto quasi tutti successo, diventando delle hit ascoltatissime. Il suo primo singolo è stato Pem Pem, che l’ha resa famosa, poi sono arrivati Mala, Tocame e l’ultimo Fanfare con Guè Pequeno. Anche l’album, Twerking Queen, ha avuto molto successo.

Elettra Lamborghini, cambio look in vista di Sanremo

Dopo i successi con Pem Pem e Tocame, la Lamborghini è pronta per salire sul palco dell’Ariston di Sanremo. L’artista si presenterà con il brano Musica e i suoi fan non vedono l’ora di vederla esibirsi per la prima volta in assoluto nel festival della canzone italiana. La sua partecipazione, però, ha riscosso anche molte critiche, in particolare Malgioglio è stato quello che si è esposto maggiormente, dichiarando: “Le avrei scritto io un brano, ma non so se sa cantare. Per cantare non bisogna avere le natiche di fuori, ma il talento. La Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori“. Elettra ovviamente non ha replicato alle critiche di Malgioglio e in questi giorni si sta preparando al massimo per la sua prima esperienza all’Ariston di Sanremo.

Oggi pomeriggio, ad esempio, ha deciso di attuare un cambio look drastico in vista della sua esperienza nel festival della canzone italiana. La rampolla della famiglia Lamborghini si è recata dal parrucchiere ed ha dato un taglio netto. Elettra ha anche giustificato la sua scelta, pubblicando una stories su Instagram: “Ora i miei capelli sono molto più belli e sani soprattutto“. La Lamborghini poi ha pubblicato una serie di foto dei suoi nuovi capelli, che sicuramente provocheranno reazioni diverse nei suoi fan.

Elettra ha sempre avuto i capelli molti lunghi e adesso sarà difficile abituarsi a vederla con un taglio corto.