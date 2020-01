Elodie annuncia la data di uscita del suo nuovo disco, This Is Elodie, e tutti i titoli delle canzoni.

Quanto tempo è passato da quando Elodie era una semplice allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi? Sembra una vita. Eppure è da lì che viene la cantante che oggi è pronta ad annunciare ai suoi fan l’uscita del suo nuovo disco intitolato This Is Elodie che arriverà sul mercato il 31 gennaio e il disco fisico invece potremo acquistarlo il 7 febbraio.

Elodie annuncia il suo nuovo album

Elodie, oggi fidanzata con Marracash, ha un carattere forte, una grande energia e una voce pazzesca. Tutti i suoi singoli hanno sempre avuto un vero e proprio boom, quindi ci aspettiamo che anche per questo nuovo album le cose vadano come sempre. Questo nuovo album vedrà 16 brani e diversi featuring eseguiti con tanti cantanti del mondo rap e urban come Gemitaiz, Fabri Fibra, Ernia… ma non solo. Alcuni brani portano la firma di produttori che hanno letteralmente consegnato al successo degli artisti come Dardust, Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish.

This is Elodie: la tracklist

Che canzoni troveremo allora nel disco di Elodie? Sicuramente brani nuovi, che vi racconteremo dopo, ma anche le hit che hanno fatto ballare per tutta l’estate come Nero Bali, Margarita e Pensare Male. Ecco tutte le altre canzoni:

Andromeda (prod. Dardust)

Non è la fine (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney)

Vocale #1

Margarita (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra)

Lupi Mannari (prod. Zef)

Mal di Testa (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa)

Sposa (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade)

Vocale #2

Vado a Ballare da Sola (feat. Lazza & Low Kidd) (prod. Lazza & Low Kidd)

Apposta per noi (prod. Michele Canova Iorfida)

Superobowl (prod. Francesco “Katoo” Catitti)

Diamanti (feat.Ernia) (prod. Big Fish)

Lontano (prod. Big Fish)

Vocale #3

Nero Bali (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace)

Rambla (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta)

Pensare Male (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash)

Niente Canzoni d’amore (prod. Marco Zangirolami)

In Fondo non c’è (prod. Generic Animal)

Elodie: “Questo è ciò che sono io”

Cosa ha detto Elodie di questo nuovo album? Tante cose. In primis la cantante ha ribadito l’importanza che questo disco ha rivestito per lei, come un mezzo per trovare altre strade e ha impiegato 2 anni per capire la sua direzione lavorando su ogni lato. Dalla voce alla musica, passando per i testi, il suono, la sua immagine. “Questo è più di un disco – ha dichiarato Elodie – Questo è quello che sono proprio io in questo momento e troverete nell’album quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono”. Elodie infatti si è definita fan di tutti i ragazzi che hanno collaborato con lei.

La partecipazione a Sanremo 2020

Quest’anno inizia con il botto quindi ed Elodie parteciperà a Sanremo 2020 con la canzone Andromeda e, subito dopo l’esperienza sanremese, partirà in tour con il suo nuovo album.