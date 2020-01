Clamorosa indiscrezione su Andrea Denver e Rita Rusic, concorrenti del GF VIP 4: la notizia è stata pubblicata sul settimanale “Oggi”

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4. È stata una puntata molto accesa e piena di colpi di scena. Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto con la squalifica di Salvo Veneziano, allontanato dalla casa per alcune espressioni usate nei confronti di Elisa De Panicis. Il pizzaiolo siracusano si è scusato con la concorrente ed ha avuto modo di “giustificarsi” sia nella casa che in studio. Sugli altri tre highlander invece, rei di non aver rimproverato il compagno, il Grande Fratello Vip ha preso un’altra decisione: i tre gieffini, insieme a Salvo, avranno l’opportunità di frequentare per una settimana un centro antiviolenza e conosceranno le storie di alcune donne vittime di violenza domestica e verbale. Tra i protagonisti della puntata anche Andrea Denver. Il modello italiano con la passione per gli USA ha confessato di aver avuto ben quattro ‘rapporti intimi’ con la De Panicis. I due hanno avuto un confronto nella casa e gli altri concorrenti sembravano essere tutti dalla parte del modello. I due dopo la puntata hanno avuto un riavvicinamento e Andrea ha confessato alla sua coinquilina di voler recuperare il rapporto con lei: “Io a te ci tengo“.

GF VIP 4, clamorosa indiscrezione su Andrea Denver e Rita Rusic

Elisa De Panicis, però, non sarebbe l’unica donna finita nella rete del bello e tenebroso modello. Secondo il settimanale Oggi, il gieffino avrebbe avuto una storia d’amore con un’altra concorrente della quarta edizione del reality show. Stiamo parlando di Rita Rusic, produttrice cinematografica ed ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. Secondo il settimanale, i due avrebbero avuto un flirt fugace perchè poi “Andrea si invaghì di un’attempata miliardaria“. Il modello, però, sembra tacere riguardo alla storia d’amore con la Rusic. Denver, infatti, è stato chiarissimo sui tempi e le modalità del flirt avuto con la De Panicis, mentre Rita non l’ha mai menzionata all’interno della casa. Presto, però, i nodi potrebbero venire al pettine. Dopo il confronto tra Andrea e Elisa, presto potrebbe esserci nella casa anche quello tra il modello e la Rusic.

Il conduttore Alfonso Signorini sicuramente vorrà vederci chiaro in questa relazione e chiederà al bello e tenebroso modello cosa ci sia stato realmente tra lui e l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Denver pare abbia fatto una vera e propria strage di cuori.