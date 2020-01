Fernanda Lessa, concorrente del GF VIP, l’ha combinata grossa: un’esternazione fatta a Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana l’ha messa nei guai. Ecco cosa è accaduto al termine della puntata di ieri sera, 15 gennaio.

Ieri sera è andata in diretta una nuova puntata del Grande Fratello VIP: il reality show più amato dagli italiani è iniziato da poco ed ha già regalato tantissime emozioni, colpi di scena e tensioni. Salvo Veneziano è stato squalificato per delle frasi ritenute non solo molto volgari ma anche contro il regolamento: ieri sera, 15 gennaio 2020, in puntata ha fatto le sue scuse ed ha abbandonato la Casa. Al termine della terza diretta, ieri, anche Fernanda Lessa l’ha combinata grossa: ha usato delle parole omofobe nei confronti di Licia Nunez. C’è un video, mandato in onda da Mattino 5, che la incastra: ecco cosa è successo.

Grande Fratello VIP, Fernanda Lessa nella bufera: cosa è accaduto dopo la diretta

Fernanda Lessa l’ha fatta grossa: al termine della diretta ieri sera 15 gennaio si è lasciata andare ad una frase molto scomoda nei confronti di Licia Nunez. Tutto è cominciato durante le nomination quando il nome di Fernanda è stato fatto da Licia. In quel momento la sudamericana ha preferito non replicare: l’ha fatto dopo in uno sfogo con Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana. Le è stato chiesto dal conduttore televisivo, concorrente del GF VIP, da chi fosse stata nominata e dopo aver fatto il nome di Antonella Elia, ha descritto Licia Nunez con una frase omofoba. “Dalla lesbica” è stata la risposta a Michele Cucuzza. Quanto accaduto ha fatto infuriare totalmente il web. Ne è stato parlato anche questa mattina di 16 gennaio nel salotto di Federica Panicucci, in Mattino 5. La conduttrice ha infatti commentato: “E’ un peccato che venga appellata così, poteva dire il suo nome senza dover appellarla con il suo orientamento sessuale”. Sui social c’è una vera e propria rivolta: nella diretta di ieri sono stati trattati temi forti come la violenza sulle donne e la mancanza di delicatezza di Fernanda Lessa non poteva passare inosservata.

Fernanda-Licia Nunez: polemica a Mattino 5

Fernanda se la prende con #LiciaNunez:

Nel salotto di Mattino 5, oggi 16 gennaio 2020, Federica Panicucci fa parlare i suoi ospiti della questione. Il pensiero è uguale per tutti: perchè non chiamarla con il suo nome invece di ‘nominarla’ con il suo orientamento sessuale? Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? O basterà solo un confronto tra lei due? Lo scopriremo …