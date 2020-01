Grande Fratello Vip, faccia a faccia nella casa: “Sei un vigliacco”

Questa mattina c’è stato un faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip 4: “Sei un vigliacco”, ecco cosa è successo

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4. La puntata è stata molto accesa: in studio si è parlato ampiamente della squalifica di Salvo Veneziano, allontanato dalla casa per alcune espressioni nei confronti di Elisa De Panicis. La produzione, però, ha preso un provvedimento anche nei confronti degli altri tre highlander, rei di non aver rimproverato il coinquilino. Pasquale, Patrick e Sergio avranno l’opportunità di frequentare per una settimana un centro antiviolenza e ascolteranno le storie delle donne che hanno subito violenza. La puntata si è conclusa con le temutissime nomination, che hanno svelato i primi altarini. Le donne hanno dovuto fare le nomination palesi, mentre gli uomini nel confessionale. I nominati della settimana sono Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. I due si sfideranno al televoto e il pubblico dovrà scegliere chi salvare e di conseguenza far restare nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, faccia a faccia nella casa

Le nomination hanno subito creato i primi malumori all’interno della casa. Durante le nomination palesi delle donne ci sono state due confronti molto accesi: il primo tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che di certo non se le sono mandate a dire; il secondo tra Adriana Volpe e Carlotta Maggiorana, che non ha apprezzato l’atteggiamento della coinquilina. Tra gli uomini, invece, i malumori sono emersi questa mattina. Andrea Montovoli, mandato in nomination dai suoi compagni di avventura, ha chiesto chi fosse stato a nominarlo. Michele Cucuzza e Antonio Zequila con sincerità hanno svelato la loro nomination, Ivan Gonzalez e Andrea Denver invece hanno voluto mantenere il segreto d’ufficio. Montovoli questa mattina li ha voluti affrontare entrambi e tra questi è nato un faccia a faccia abbastanza acceso. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, li ha rimproverati di essere vigliacchi e con Ivan in particolare ha alzato un po’ la voce. Denver ha cercato di giustificarsi, dicendo che dopo la puntata avrebbe voluto avere un confronto con lui, ma ha deciso di risolvere prima la questione con Elisa De Panicis. Il modello con la passione per gli USA, infatti, ha avuto un confronto durante la puntata con la ragazza con la quale ha dichiarato di aver avuto ben quattro ‘rapporti intimi’.

La discussione tra Montovoli, Ivan Gonzalez e Denver è durata una decina di minuti, poi ognuno di loro ha ripreso a fare le sue cose. Gli animi, però, restano accesi.