Grande Fratello Vip, Paola Caruso contro Pupo: il duro attacco su Instagram

Paola Caruso si è scagliata contro Pupo e Barbara Alberti dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 4: ecco le sue parole su Instagram

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4. La puntata è stata piena di colpi di scena. In studio si è parlato molto della squalifica di Salvo Veneziano, che in settimana è stato allontanato dalla casa per alcune espressioni nei confronti di Elisa De Panicis. Il pizzaiolo siracusano è entrato nella casa e si è scusato con la ragazza ed ha fatto la stessa cosa in studio. Salvo avrà l’opportunità, insieme agli altri tre highlander del reality show, di frequentare per una settimana un centro antiviolenza e ascoltare le storie di donne che hanno subito violenza. Durante la puntata ovviamente si è parlato anche di tanto altro. Tra gli ospiti della puntata figurava anche Paola Caruso, che in passato ha avuto una piccola frequentazione con Ivan Gonzalez. La donna qualche giorno fa ha messo in guardia le donne della casa, dichiarando: “Ivan prima vi conquista e poi scappa“. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ieri sera ha avuto un confronto molto accesso con il concorrente della quarta edizione del reality show.

Grande Fratello Vip, Paola Caruso attacca Pupo

Durante la terza puntata del GF VIP 4, l’ex Bonas di Avanti un altro ha avuto un confronto molto acceso con Ivan Gonzalez. I due si sono conosciuti durante l’esperienza a Superviventes, format spagnolo de L’Isola dei Famosi. Paola pensava di poter instaurare un rapporto più intimo con Gonzalez, ma la storia non è proseguita a gonfie vele. Ieri sera i due hanno avuto un confronto molto acceso nella casa più spiata d’Italia e la Caruso le ha rinfacciato alcune cose. Paola, inoltre, gli ha regalato anche un peluche e gli ha consigliato di dormire con lui la notte. Il regalo è stato ironicamente accettato dall’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo il confronto tra Paola e Ivan, Pupo ha commentato così in studio: “Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io“. Le parole dell’opinionista del reality show hanno infastidito l’ex Bonas di Avanti un altro, che ha voluto replicare attraverso le stories di Instagram: “Si qualificano da soli. Si parla per un’ora di rispetto nei confronti della donna e loro appunto fanno queste belle affermazioni“.

La Caruso è apparsa molto amareggiata e probabilmente continuerà a replicare nelle trasmissioni in cui spesso è ospite. Pupo, invece, replicherà alle accuse di Paola?