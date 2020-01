Grande Fratello Vip terza puntata: cos’è successo, chi sono i nominati

Grande Fratello Vip, cos’è successo nella terza puntata e chi sono i nominati di questa settimana: scopriamolo insieme

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è già alle prese con i primi sconti all’interno della casa e non solo. Il conduttore ha dovuto gestire situazioni non proprio facili che si sono creati tra i concorrenti, come quella relativa a Salvo Veneziano ed alle sue esternazioni che hanno creato un vero e proprio scandalo mediatico. E, in tutto questo, siamo appena alla terza puntata del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, inoltre, che il primo televoto è stato annullato nei giorni scorsi proprio perché la produzione ha ritenuto opportuno squalificare Salvo Veneziano. Adesso, però, sono partite le nomination. E, almeno si spera, questa volta ci sarà un eliminato dal pubblico e non dalla produzione. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo in questa terza puntata del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, terza puntata: cos’è successo, eliminati e nominati

Ci sono stati tantissimi momenti intensi e toccanti nella terza puntata, oltre al momento dedicato a Salvo Veneziano ed alle accuse nei suoi confronti. C’è stato il racconto di Antonella Elia, seguito da quello di Adriana Volpe. Andrea Denver che aveva qualche situazione irrisolta con Elisa De Panicis. Insomma, un po’ di tutto. Ma poi si è arrivati alle nomination. Chi è stato nominato questa settimana? Chi andrà al televoto? I due personaggi che dovranno conquistare la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sono Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. A tal proposito, per il pubblico del Gf Vip, ricordiamo che bisogna votare chi si vuole salvare e non chi si vuole eliminare. Ma come sono andate le nomination? Non si è svolto tutto come di consueto, anzi. Gli uomini hanno votato gli uomini e le donne, le donne. Ma non è tutto: gli uomini hanno potuto nominare in confessionale, mentre le donne davanti a tutti. Per questo, a differenza delle donne, gli uomini hanno potuto godere delle nomination segrete. A questo punto, dunque, cosa ci aspettiamo dalla prossima puntata? Insomma, non passerà molto tempo: è già in programma una nuova ed esaltante puntata per venerdì 17 gennaio, ovvero domani. Sì, quest’anno il Gf Vip andrà in onda per due serate a settimana. Un cambiamento abbastanza importante e, se vogliamo, anche molto impegnativo per Alfonso Signorini, Pupo, Wanda Nara e tutti gli altri.

Signorini, alla sua prima esperienza da conduttore del Grande Fratello Vip, se la sta cavando alla grande. Ha in pugno la situazione e riesce a gestire benissimo tutte le discussioni che si creano all’interno della casa.