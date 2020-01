Il movimento di Januhairy, il mese di gennaio in cui le donne non si depilano.

Siamo a gennaio, fa freddo, sicuramente le donne non indosseranno gonne senza calze, ma molto probabilmente si depileranno le gambe in ogni caso. E invece no. Perché questo mese è chiamato anche Januhairy e pare che le donne possano abbandonare cerette e rasoi. Sembra una follia? Non ci potete credere? E invece vi sbagliate perché è proprio così.

Come è nato il Januhairy

Januhairy è un gioco di parole inglese tra il nome del mese di gennaio, january appunto e la parola peloso, ossia hairy. Ma perché in questo mese le donne non si dovrebbero depilare? Il tutto nasce due anni fa, nel 2018, dall’idea di Laura Jackson una ragazza inglese che, come racconta AlFemminile, nel mese di gennaio in un corso di teatro si è dovuta far crescere i peli per poter meglio interpretare una parte. Questo ha fatto sì che le persone attorno a lei la guardassero perplessa, ogni tanto anche disgustati. Allo stesso tempo però Laura ha ritrovato una incredibile forza interiore e si è sentita veramente libera di essere come voleva, senza pregiudizi o pensieri per gli altri.

Per chi si raccolgono fondi?

Così nasce l’idea di istituire un mese in cui le donne possono fare ciò che vogliono dei loro peli, ossia lasciarli crescere senza dover sottostare a particolari dettami di bellezza. Nasce il Januhairy, il gennaio peloso, e Laura invita tutte le donne che lo seguono con lei a utilizzare i soldi risparmiati in cerette e rasoi per fare beneficienza. Questa idea è proseguita e così nel 2020 il Januhairy porterà a raccogliere fondi per l’associazione TreeSister che si occupa di rimboscamento in un periodo climaticamente delicato come questo.

Il movimento di Januhairy su Instagram

Se avete deciso di aderire al Januhairy potrete trovare una pagina Instagram che si chiama proprio come il movimento e troverete le foto di chi ha partecipato al progetto. Ci sono anche tante foto di donne famose che hanno detto addio a rasoi, lamette e cerette per il mese di gennaio. Insomma una grande famiglia che cerca di promuovere la libertà femminile e allo stesso tempo aiutare il pianeta. Non possiamo infatti dimenticare che i rasoi sono fatti di plastica e il loro essere usa e getta va a influire molto sull’impatto ambientale.

Questo mese di gennaio un po’ peloso per le donne è più o meno la versione femminile del Movember, ossia il mese di novembre in cui i maschi si fanno crescere barba e baffi per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore alla prostata.