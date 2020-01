Rita Dalla Chiesa difende Amadeus: “Fregatene, sei una persona perbene”; ecco il commento della conduttrice su Instagram.

Il Festival di Sanremo 2020 non è ancora iniziato, ma non si può dire lo stesso delle polemiche che lo riguardano. A finire nel mirino del web, nelle ultime ore, è stato proprio colui che della kermesse canora più famosa d’Italia sarà il conduttore e direttore artistico, Amadeus. In molti non hanno gradito alcune affermazioni del conduttore, ritenute particolarmente ‘maschiliste’ e ‘mortificanti’ per la figura della donna. In particolare, è una frase che Amadeus ha rivolto a Francesca Sofia Novello ad aver indignato alcuni utenti. La fidanzata del campione Valentino Rossi sarà una delle dieci donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston e, nel motivare la sua scelta, il conduttore si è così espresso: “L’ho scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro”. Una frase, per alcuni, offensiva e sessista: il conduttore è stato invaso dalle critiche. Critiche alle quali Amdeus ha voluto rispondere con un post su Instagram, dove ha spiegato il senso delle sue parole. Tra i commenti, spunta quello di Rita Dalla Chiesa, che difende a spada tratta il conduttore. Ecco le sue parole.

Rita Dalla Chiesa difende Amadeus: “Non devi dare spiegazioni di alcun genere”

Una vera e propria bufera quella che si è abbattuta su Amadeus nelle ultime ore. Il prossimo conduttore di Sanremo 2020 è stato accusato di aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di una delle donne che lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Dopo le tante critiche ricevute sulla rete, Amadeus ha deciso di chiarire la sua posizione. Dopo la frecciatina di questa mattina, apparsa su Instagram, il conduttore pubblica un post in cui spiega dettagliatamente il senso delle sue parole. Date un’occhiata:

Amadeus spiega che con l’espressione ‘un passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di tenersi fuori dai riflettori, non ‘cavalcando’ la tanta popolarità del compagno. Una frase che, a quanto spiega Amadeus, non ha infastidito Francesca. Il post è stato invaso dai commenti: non mancano le critiche, ma, tra tutti, spiccano le parole di Rita Dalla Chiesa. Parole con cui la conduttrice difende a spada tratta Amadeus, pregandolo di fregarsene di tutto. Ecco il suo commento:

“Non devi dare spiegazioni di alcun genere”, scrive la Dalla Chiesa, “Tu sei una persona per bene”. La conduttrice definisce ‘poveracci’ coloro che si sono accaniti contro Amadeus, e invita il conduttore a fregarsene e a non farsi triturare dalla loro invidia e ignoranza. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?