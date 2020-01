Sanremo 2020, Vanessa Incontrada non ci sarà: le prime parole della conduttrice dopo l’esclusione alla prossima edizione del Festival.

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2020. La kermesse canora più famosa del nostro Paese tornerà dal 4 all’8 febbraio, con un’edizione ricca di novità. A partire dal conduttore, Amadeus, e dalla sua innovativa scelta di farsi affiancare, nel corso delle serate, da ben dieci donne. Proprio così, vallette differenti per ogni prima serata. Diletta Leotta, Mara Venier, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello: molti nomi, tra le donne scelte da Amadeus, sono trapelati anche nei mesi precedenti all’ufficializzazione. Ma c’è anche qualche esclusione che ha spiazzato i telespettatori. Come quella di Vanessa Incontrada, reduce dal successo di 20 anni che siamo italiani, al fianco di Gigi D’Alessio. Sul web, in molti avevano richiesto la presenza della Incontrata sul palco dell’Ariston, e, la sua esclusione, ha lasciato l’amore in bocca a molti fan. Ma cosa ne penserà la bellissima attrice e conduttrice? Ebbene, durante una conferenza stampa dedicata alla sua ultima fiction, Vanessa ha spesso le sue prime parole in merito alla questione ‘Sanremo’. Ecco quali sono state.

Sanremo 2020, le parole di Vanessa Incontrada dopo l’esclusione: “No comment”

Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo 2020. Nonostante in molti, sul web, avessero espresso la loro volontà di vederla sul palco dell’Ariston, la bellissima conduttrice spagnola non è tra le dieci donne scelte da Amadeus per affiancarlo. Un’esclusione che ha fatto parecchio discutere sui social, dove nelle ultime ore non mancano le polemiche. Ma qual è l’opinione della Incontrada sulla decisione presa dal conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo? Ebbene, durante la conferenza di presentazione della nuova fiction di cui è protagonista, Come una madre, a Vanessa è stata posta una domanda riguardante il Festival. Ma l’attrice spagnola non ha voluto esprimersi sulla questione, evitando la domanda con un secco ‘no comment’. Per la Incontrada, non era quello il luogo giusto per parlarne: “Non è la sede corretta e non ne voglio parlare”, ha aggiunto la conduttrice. Poche e semplici parole, quelle di Vanessa su Sanremo 2020, che ha preferito che tutti i riflettori fossero puntati sulla sua nuova fiction, che partirà domenica 2 febbraio, su Rai Uno.

Una fiction che, con ogni probabilità, sarà seguita con affetto dal pubblico. Vanessa, infatti, è una delle donne dello spettacolo più amate del momento. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per notare in quanti scelgano di lasciare un commento alla conduttrice, amata soprattutto per la sua semplicità. E voi, cosa pensate della sua esclusione al Festival di Sanremo?