Selvaggia Lucarelli punge Amadeus: “La vera novità di Sanremo”

Selvaggia Lucarelli è famosa per la sua capacità di portare alla luce i “punti deboli” dei personaggi televisivi: non si è risparmiata nemmeno con Amadeus!

Amadeus, in qualità di presentatore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo ha moltissimo a cui pensare in queste settimane. Tra la scelta delle donne (ben dieci) che lo accompagneranno sul palcoscenico e l’annuncio delle canzoni ammesse in gara, Amadeus ha ben più di un grattacapo. Nonostante questo Selvaggia Lucarelli ha deciso di prenderlo di mira “rivelando” attraverso un post su Twitter quale sarà, secondo lei, la vera novità di questo Sanremo.

Senza scomodare scelte artistiche e professionali del conduttore, senza polemizzare sulla scelta delle “vallette” e senza volersi addentrare nel terreno minato delle canzoni ammesse in gara e di quelle escluse, la Lucarelli ha deciso di prendere in esame la vita privata di Amadeus e, in particolare, la sua vita di coppia.

Come sanno in molti, il presentatore è riuscito da pochissimo a sposare in chiesa la sua nuova compagna Giovanna, conosciuta durante l’Eredità. I due, molto religiosi, hanno addirittura atteso pazientemente che la Sacra Rota annullasse la precedente unione coniugale del presentatore per realizzare il sogno di sposarsi davanti a un altare: oggi sembrano più felici che mai. Cosa ha notato Selvaggia, in questo perfetto quadro familiare?

Selvaggia Lucarelli e quel particolare su Amadeus

Concentrato sul proprio lavoro, e probabilmente piuttosto disinteressato alla sua immagine social, differentemente da altri colleghi e colleghe del mondo televisivo, Amadeus non ha mai voluto seguire e tenere costantemente aggiornato un profilo Instagram ufficiale. Addirittura non si è mai nemmeno preso la briga di aprirne uno.

Ovviamente però erano moltissimi i fan del presentatore che cercavano di entrare in contatto con lui tramite social oppure che cercavano sue fotografie: per questo motivo Giovanna Civitillo ha deciso di aprire un profilo Instagram comune, proponendolo come unico riferimento social “ufficiale” del presentatore.

Proprio su questo punto è arrivata, puntualissima, Selvaggia Lucarelli: “Amadeus ha un profilo di coppia!” ha twittato di recente, sostenendo che l’unica novità di Sanremo degna di nota fosse questa, cioè che il presentatore della kermesse non avesse un’esistenza social indipendente da quella di sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 11 Gen 2020 alle ore 6:35 PST

La questione è davvero così “grave” come sostiene Selvaggia Lucarelli? Amadeus non ha ancora commentato il dispettoso commento della giornalista, ma c’è qualche possibilità che sia Giovanna Civitillo a difendere il loro “matrimonio social”.