Nella puntata di oggi 16 gennaio 2020 di Uomini e Donne gli animi di Lorenzo e Carlo sono stati piuttosto accesi: una lite furiosa ha creato tensione in studio. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di oggi del trono Classico di Uomini e Donne gli animi sono stati piuttosto accesi. Dopo la lite furiosa tra Giulio Raselli e Giovanna, sua corteggiatrice, si è passati al percorso di Carlo Pietropoli. Il tronista ha fatto l’esterna con le sue ragazze: quella con Chiara non è andata nel migliore dei modi. Il veneto ha espresso i suoi dubbi sulla corteggiatrice: è poco convinto delle sue reazioni e si è lamentato di non aver mai ricevuto nulla in cambio dopo i gesti che ha fatto verso di lei. Dopo le parole dette in studio, l’opinionista Lorenzo Riccardi non ci ha visto più ed ha sbottato contro il tronista. Ha accusato di trattare le donne in maniera sbagliata: ecco cosa è successo nella puntata di oggi 16 gennaio 2020.

Uomini e Donne, tensione in studio: lite furiosa tra Lorenzo Riccardi e Carlo Pietropoli

Lorenzo Riccardi è l’opinionista di Uomini e Donne da poco: è adatto in quel ruolo non solo per le sue battute o esternazioni simpatiche ma anche per il suo essere molto diretto ed esplicito. Non è riuscito a trattenersi quando ha visto Carlo trattare in un determinato modo la sua corteggiatrice Chiara. Il tronista ha usato parole molto dure contro la giovane ragazza: è poco convinto di lei e si chiede perché non abbia reazioni. Saranno le parole di Carlo a far scattare Lorenzo che l’ha accusato di essere ‘Str***o’.

E’ stata sfiorata la rissa quando il tronista non ha ingoiato l’offesa e si è alzato in piedi: ha dato del falso al Riccardi ed ha urlato “Lorenzo non fare il fenomeno con me. A fare il personaggio sono bravi tutti“. A quel punto l’opinionista con un viso molto arrabbiato ha chiesto al Pietropoli di ritornare al suo posto. “Abbassa la cresta, siediti. Non fare il fenomeno perchè non mi fai paura. Sei un ‘bambaccione’. E’ questo quello che pensa la gente. Dormi in piedi ed hai 30 anni” sono le parole di Lorenzo.

La tensione in studio è stata molta ma per fortuna in poco tempo si sono calmate le acque. Maria De Filippi ha così fatto entrare gli ospiti della puntata, Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due hanno avuto un percorso molto travagliato nello studio di Uomini e Donne: a distanza di tempo però, una volta lontani dalle telecamere, hanno recuperato il rapporto e vivono felici la loro storia d’amore.

Questa una delle foto più belle che hanno insieme: l’ha pubblicata Teresa sul suo profilo Instagram.