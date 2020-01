Uomini e Donne, chi è Marianna Vertola: tutto sulla corteggiatrice che ha stregato Carlo Pietropoli, il nuovo tronista.

Il suo percorso sul trono di Uomini e Donne è iniziato da poco, ma i colpi di scena a cui abbiamo assistito sono già tanti. Si, perché il bel Carlo Pietropoli è un tronista che non le manda certo a dire. Durante la puntata del Trono Classico andata in onda oggi, 16 gennaio 2020, Carlo ha avuto ben due discussioni. La prima con Chiara Cainelli, la corteggiatrice con cui, nella scorsa esterna, c’è stato un bacio. La seconda con Lorenzo Riccardi, nuovo opinionista del programma, che non ha gradito molto l’atteggiamento del tronista proprio nei confronti di Chiara. Ma, liti a parte, per Carlo oggi c’è stata anche una bella novità. Più che bella, bellissima. Si chiama Marianna Vertola, ed è una nuova corteggiatrice con cui è uscito in esterna. Il feeling, tra i due, è stato subito molto intenso. E la cosa non ha fatto piacere a Cecilia Zagarrigo, che si è mostrata subito preoccupata per il ‘rapporto’ nato tra i due. Ma conosciamo meglio Marianna, la corteggiatrice che ha stregato Carlo. Avete dato un’occhiata alle sue foto su Instagram? Sono davvero mozzafiato.

Uomini e Donne, la corteggiatrice Marianna fa impazzire Carlo: ecco le sue foto su Instagram

Marianna Vertola è la bella mora che ha letteralmente fatto impazzire Carlo Petropoli, dopo una sola esterna. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, non ha affatto nascosto l’interesse per la napoletana, che vede molto ‘donna’, in tutti i sensi. Il tronista ne ha lodato la bellezza, il portamento e il modo di fare. Insomma, Marianna darà filo da torcere alle altre pretendenti del bel Petropoli. Ma forse non tutti sanno che Uomini e Donne non è stata la prima esperienza televisiva di Marianna. La napoletana, infatti, è stata una delle tentatrici a Temptation Island 2019, oltre alla partecipazione a Veline nel 2010. Inoltre, la napoletana è in tv, in una rete locale, in un programma sportivo. Mora e dal fisico prorompente, Marianna ha letteralmente lasciato senza fiato Carlo. Un po’ come capita anche con i suoi followers di Instagram, ben 139 mila, destinati a crescere sempre di più dopo l’arrivo a Uomini e Donne. Siete curiosi di vedere qualche scatto della nuova corteggiatrice? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, Marianna è davvero bellissima. Ed i suoi post su Instagram lasciano sempre senza fiato i followers, soprattutto quando si tratta di scatti particolarmente ‘bollenti’. Come questo che vi mostriamo adesso:

Insomma, qualcosa ci dice che Marianna diventerà presto una protagonista principale di Uomini e Donne! Riuscirà a conquistare il cuore di Carlo? Staremo a vedere!!