Verissimo, ospiti sabato 18 gennaio: c’è anche un’amatissima ex di Uomini e Donne

Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 18 gennaio: c’è anche un’amatissima ex di Uomini e Donne; ecco i nomi dei personaggi intervistati da Silvia Toffanin.

Sabato 18 gennaio 2020 andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin è uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori. La conduttrice, con garbo ed eleganza, dà vita ad interviste davvero interessanti, dove i protagonisti riescono a mettersi a nudo, raccontando spesso particolari inediti della loro vita privata. Sono in tanti i vip che, una volta in studio a Verissimo, fanno i complimenti alla conduttrice per la sua capacità di mettere gli ospiti a proprio agio. E, nella prima puntata del 2020, andata in onda lo scorso sabato, la Toffanin ha aperto le porte del suo salotto a tanti personaggi amatissimi, tra cui Barbara D’Urso, la regina di Pomeriggio 5. Un’intervista davvero pazzesca, quella alla conduttrice napoletana, che ha divertito tutti con la sua solita solarità. Ma i fan di Verissimo, ora, si staranno ponendo soltanto una domanda. Chi saranno gli ospiti della prossima puntata? Ebbene, alcuni nomi sono già trapelati sul web. Ve li sveliamo subito!

Verissimo, ospiti sabato 18 gennaio: anche Sinisa Mihajlovic e Giulia De Lellis

Si preannuncia davvero interessante la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 18 gennaio. Come anticipato dalla conduttrice Silvia Toffanin sul finale della scorsa puntata, in studio ci sarà Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, colpito dalla leucemia nel del luglio del 2019. Oggi che la malattia è entrata nella fase remissiva, il tecnico parlerà a cuore aperto del suo periodo buio, vissuto con grande coraggio. In studio dalla Toffanin tornerà anche una tra le ex protagoniste di Uomini e Donne più amate di sempre. Parliamo di Giulia De Lellis, oggi famosissima influencer. L’ultima volte che Giulia è stata a Verissimo, il suo libro ‘ Le corna stanno bene su tutto’ era in uscita. Oggi è un grande successo, che ha superato le 100 mila copie. Quali novità racconterà ai telespettatori la bellissima influencer? Staremo a vedere! Nella puntata di sabato 18 gennaio, tornerà a Verissimo anche Michele Bravi. Il cantante si racconterà, dopo l’incidente che l’ha visto coinvolto più di un anno fa.

Ecco la foto con cui è stata annunciata la presenza di Michele Bravi, sul profilo ufficiale di Verissimo. Insomma, la prossima puntata sembra ricca di sorprese interessanti. Ed emozionanti. Non ci resta che attendere sabato e sintonizzarci su Canale 5 alle ore 16.00. Seguirete la puntata?