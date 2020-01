Wanda Nara apre la giacca, sotto niente: spunta il tatuaggio prorpio lì

Wanda Nara apre la giacca: sotto niente, spunta il tatuaggio proprio lì. Una foto che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Instagram

Wanda Nara starà viaggiando molto tra Parigi e Roma negli ultimi giorni. A Parigi, la sua dolce metà, Mauro Icardi, che gioca nel PSG. A Roma, il suo lavoro: gli studi del Grande Fratello Vip con cui è impegnata per almeno due giorni a settimana. Non sappiamo quando sia stata scattata la foto di cui vi parliamo in questo articolo, ma almeno siamo sicuri del fatto che sia recente perché fa molto freddo e, anche se scoperta, Wanda indossa una giacca abbastanza calda. L’opinionista del Gf Vip è stata immortalata in una posa molto particolare in cui sfoggia il suo nuovo tatuaggio: un uccello. Un tatuaggio che è nella stessa parte del corpo in cui lo ha Belen Rodriguez. Ricordate la celeberrima farfallina? Ecco, proprio lì.

Wanda Nara apre la giacca, sotto niente: spunta il tatuaggio

Pare proprio che sotto la giacca non ci sia niente. Sentirà freddo? Beh, sicuramente sì. Lo scatto, tuttavia, ha conquistato alla grande il suo pubblico di Instagram. Infatti, ne è seguita ben presto una cascata di cuoricini e commenti in cui tutti le fanno i complimenti. Sullo sfondo della foto c’è la Tour Eiffel, per cui, siamo sicuri sia stata scattata a Parigi e non a Roma.

Orecchini viola ed un filo di trucco: Wanda Nara è fantastica, dobbiamo ammetterlo.

Gf Vip tra lacrime e commozione

Come sta andando l’avventura di Wanda Nara al Grande Fratello Vip? Ultimamente, Adriana Volpe ha parlato della sua situazione risalente a quando lavorava in Rai. Di contratti che prevedevano clausole secondo cui se fosse rimasta incinta avrebbe dovuto avvertire subito l’azienda che non avrebbe avuto, stando a quanto detto, nulla da riconoscerle. L’ha definito come un momento difficile. Wanda, commossa dal retroscena raccontato dalla Volpe, si è fatta scappare una lacrimuccia. Anche lei è mamma, di ben cinque figli, e per questo non poteva che comprendere al massimo la situazione: “Per noi donne è difficile”. Ecco, le donne sono state al centro di tutta la puntata del Gf Vip, anche per quello che è successo con Salvo Veneziano. Alfonso Signorini si è mostrato molto sensibile a certe tematiche e si è schierato dalla parte delle donne più volte. Wanda se la sta cavando alla grande in questa edizione del Gf Vip e siamo sicuri che continuerà su questa strada fino alla fine.