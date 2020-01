Amadeus si è trovato coinvolto in una polemica riguardante il prossimo Festival di Sanremo, in suo soccorso parla anche la moglie Giovanna

Ancora polemiche sul Festival di Sanremo, arrivato alla 70 esima edizione, la prima condotta da Amadeus. E le polemiche nate in questi giorni girano proprio intorno al conduttore, che a causa di una sua frase alla presentazione delle co-conduttrici, ha scatenato il malcontento del pubblico. In particolare, Amadeus durante la conferenza stampa ha presentato Francesca Sofia Novello, come una donna bellissima che sa stare un “passo dietro” il suo uomo. Ed è stato proprio questo commento a scatenare l’ira del Web, che ha additato il conduttore come maschilista. La Novello è la compagna di Valentino Rossi ormai da anni e ha anch’essa provato a spiegare che le parole del conduttore sono tutt’altro che maschiliste, ma sono state profondamente fraintese. Si, perché stando a quanto scritto ieri sera dalla modella su delle Instagram stories, il conduttore avrebbe avuto intenzione di esaltare la sua bontà, la bellezza e l’intelligenza di saper contare solo sulle proprie forze, senza sfruttare l’onda del successo del compagno. Ovviamente in soccorso di Amadeus non poteva non arrivare anche la moglie Giovanna, che ha deciso di interrompere il silenzio attraverso un post sul loro profilo Instagram Ufficiale. Vediamo le sue parole…

Amadeus, parla la moglie Giovanna: ancora polemiche sul Festival

Questo Festival della Canzone Italiana si prospetta essere davvero innovativo rispetto alle edizioni passate, così com’è stato dichiarato anche dallo stesso Amadeus. I nomi dei big che si sfideranno per l’ambito primo posto sono innovativi e molti di loro parteciperanno al Festival per la prima volta, come ad esempio Elettra Lamborghini o i Pinguini Tattici Nucleari. Innovazione che abbiamo visto attuata anche nella scelta delle ‘vallette’ che saranno: Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez e Francesca Sofia Novello, e in occasione della finalissima Mara Venier. Insomma delle donne davvero incantevoli e di spicco, che ovviamente non hanno impedito al pubblico di dire la propria sul conduttore e sulle sue scelte. Dopo quanto accaduto e le piccate repliche degli utenti sui social, anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ha deciso di rompere il silenzio, attraverso un post. Ha infatti così dichiarato: “Io #giovannacivitillo

A volte “ un passo avanti “

A volte “ un passo indietro “

Spesso Accanto ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE.

Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”