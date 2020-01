In alcune Instagram Stories, Anna Tatangelo si riprende in tenuta da palestra: il suo fisico è scolpito, ma gli occhi cadono proprio lì.

Sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori, Anna Tatangelo. E lo ha fatto anche pochissime ore. Quando, durante una dura e faticosa sessione di allenamento, la bellissima cantante di Sora si immortala in palestra ed, ovviamente, con abiti sportivi. Tramite alcune Instagram Stories, la compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso delle immagini davvero stupefacenti. Il fisico sfoggiato, come raccontato in diversi nostri articoli, è davvero da urlo. I suoi addominali, infatti, sono ben scolpiti. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione di tutti in suddette immagini è un particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, com’è giusto che sia, è praticamente impossibile non guardare proprio lì. Ma bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Anna Tatangelo in palestra: fisico da urlo, ma è impossibile guardare altrove

Ci tiene particolarmente alla sua linea, Anna Tatangelo. Già in altre occasioni, infatti, vi abbiamo parlato alle dure e faticose sedute d’allenamento a cui, spesso e volentieri, la giovane cantante di Sora si sottopone. E c’è da ammettere che, notando ed ammirando la sua bellezza e il fisico davvero da urlo, i risultati sono più che visibili anche ad occhio nudo. Tuttavia, nonostante questo, la compagna di Gigi D’Alessio non si ferma affatto. E continua ad andare in palestra. È proprio qui che, pochissime ore fa, si è ripresa su Instagram. Ovviamente, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers in queste immagini è un dettaglio davvero particolare. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, da come si può chiaramente vedere, la tenuta da palestra della giovane Tatangelo è davvero fantastica. Pantaloni super aderente e un top davvero molto corto che, da come si vede, evidenziano alla grande la smisurata bellezza e tonicità di Anna. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è proprio quel dettaglio. Il top, infatti, non solo è molto corto, ma è anche molto stretto. È proprio per questo motivo che la scollatura che fuoriesce e che è chiaramente visibile non può assolutamente passare inosservata.

Avete mai visto Anna Tatangelo da bambina?

Attualmente, vanta un livello di bellezza davvero smisurato, Anna Tatangelo. Eppure, vi siete mai chiesto come sia stata da bambina? A ‘svelare’ la verità è la diretta interessata. Che un po’ di tempo fa, tramite un’Instagram Stories, ha mostrato una sua foto quando era davvero piccina. Insomma, saranno pure passati tantissimi anni, ma Anna è sempre bellissima.