Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne è arrivata una nuova segnalazione su Armando Incarnato: ecco le anticipazioni

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. In studio ovviamente erano presenti la maggior parte dei protagonisti: da Gemma Galgani ad Anna Tedesco, fino ad Armando Incarnato e Barbara De Santi. Immancabili ovviamente gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La conduttrice Maria De Filippi ha cercato di far pesare Tina, ma questa ha opposto resistenza e alla fine ha prevalso. Probabilmente la dieta non starà facendo effetto. La registrazione è iniziata come sempre con Gemma, che si è sfogata in studio perchè non riesce a trovare un uomo adatto per lei. Tina, sua acerrima rivale, l’ha attaccata perchè cerca uomini molto più giovani di lei e poi l’ha accusata di aver fatto qualche punturina alle labbra ed ha fatto vedere le foto di qualche anno fa. Gemma, riguardando le vecchie foto, si è emozionata.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: segnalazione su Armando

Come anticipazioni dal sito ilvicolodellenews, è stata una puntata tosta per Armando Incarnato. Nelle scorse puntate il cavaliere napoletano ha lasciato lo studio amareggiato perchè erano giunte alcune segnalazioni su di lui. L’ex attore di Gomorra – la serie è stato accusato di intrattenere una relazione con una sua collega di lavoro. La settimana dopo il cavaliere è tornato in studio ed ha portato a testimoniare la donna stessa, che ha negato qualsiasi tipo di frequentazione. Tra loro c’è solo un rapporto lavorativo e non potrà mai nascere nulla. Armando così è rientrato in studio e sta continuando il suo percorso nel trono dedicato ai cavalieri e alle dame. Nella registrazione di ieri pomeriggio, però, è giunta una nuova segnalazione su di lui e questa volta è stata portata in studio da Veronica, una delle dame che lui ha corteggiato. La donna ha portato degli screenshoot in cui c’è scritto che Armando avrebbe avuto un flirt con una ragazza di vent’anni. Il cavaliere voleva sapere il nome della ragazza, ma la produzione, in mancanza di prove certe, non ha potuto comunicarglielo. Anche questa volta, dunque, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne se l’è scampata. Gli occhi, però, sono tutti su di lui: Armando dovrà stare attento a come si muoverà nelle prossime settimane, perchè un errore potrebbe essere fatale.

Il cavaliere a quanto pare ha chiuso la conoscenza con Veronica e vorrebbe iniziare quella con Barbara De Santi, che però gli ha chiuso la porta in faccia.