Barbara D’Urso, annuncio shock: non sarà in onda mercoledì

Barbara D’Urso, l’annuncio shock: non sarà in onda mercoledì con Live Non è la D’Urso. L’ha detto a tutti in diretta ed ha spiegato il motivo

Barbara D’Urso ha dato un annuncio molto importante quest’oggi, venerdì 17 gennaio 2020, durante la sua trasmissione, Pomeriggio Cinque. Era in diretta con gli altri ospiti, si parlava di sessismo, omofobia e di altre tematiche in voga negli ultimi giorni. La conduttrice, tuttavia, si è presa un momento per dare una notizia ‘SHOCK’. Di cosa si tratta? Di qualcosa che, forse, lei sapeva già. Ma ha aspettato il momento giusto per comunicarlo al suo pubblico da casa. Scopriamolo insieme!

Barbara D’Urso, l’annuncio ‘SHOCK’ in diretta

“Il mio editore ha deciso di mandarmi in onda la domenica sera con Domenica Live. Perché? Perché la domenica sera è in termini televisivi la più difficile in Italia. Quindi, dove c’è una difficoltà, mandano me”, ha annunciato la padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Stando alle anticipazioni rivelate durante la trasmissione, dovrebbero esserci ospiti molto importanti. Tanti nomi e personaggi di cui, ultimamente, si sta parlando molto. Quelli da lei citati sono: Anna Oxa, il Ken Umano che è diventato donna, Alex Belli e il processo a Salvo Veneziano. Insomma, avrà un bel po’ di contenuti da trattare e siamo sicuri che, anche questa volta, riuscirà a farlo alla grande.

20 anni in uno scatto

Non ci vuole molto per tornare a quando si avevano soli 20 anni. Quanti di voi vorrebbero tornare a quell’età? Ecco, Barbara D’Urso l’ha fatto questo pomeriggio condividendo sul proprio canale Instagram una foto in cui era al mare ed era proprio in quegli anni lì: gli anni della spensieratezza.

Insomma, era veramente molto in forma ed il pubblico ha apprezzato molto la condivisione dello scatto sui social. In pochi minuti ha raggiunto un numero enorme di ‘mi piace’ e commenti. Il delirio social a cui Barbara ci ha abituati, per dirla tutta.