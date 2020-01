C’è Posta per Te, ospiti sabato 18 gennaio: in studio anche un attore amatissimo dalle donne; ecco di chi si tratta.

È iniziata sabato scorso la nuova edizione di C’è Posta per Te, ed è già un grandissimo successo. Ascolti record già dalla prima puntata: 5.930.000 spettatori, pari al 30,2 % di share. Dopo lo straordinario successo di Tu si qua vales, Maria De Filippi si conferma regina indiscussa del sabato sera, come il suo intramontabile “C’è posta”. Un appuntamento fisso, che va avanti da tantissimi anni, ma che non stanca mai i telespettatori. Storie emozionanti e strappalacrime si alternano a gag divertenti. E, come sempre, la De Filippi non rinuncia ad ospiti davvero speciali. Personaggi vip che diventano vere e proprie ‘sorprese’ per i destinatari della posta. Nella prima puntata, abbiamo ammirato Jhonny Depp e la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino. Chi sono gli ospiti della seconda attesissima puntata? Ebbene, tenetevi forte! Sono due personaggi amatissimi, che i telespettatori non vedono l’ora di vedere nel programma della De Filippi. Curiosi di scoprire i nomi? Ve li sveliamo subito.

C’è Posta per Te, ospiti sabato 18 gennaio: in studio Can Yaman e Mara Venier

Due ospiti d’eccezione anche per la seconda puntata di C’è Posta per Te. Il primo, attesissimo, è Can Yaman, l’attore turco che, negli ultimi mesi, ha fatto letteralmente impazzire il pubblico femminile. In Italia, si è fatto conoscere grazie alla soap Bitter Sweet, in cui ha interpretato l’affascinante imprenditore Ferit Aslan. Un ruolo che lo ha fatto entrare nel cuore delle telespettatrici, che non vedono l’ora di rivederlo in tv. E lo rivedranno in un look decisamente diverso rispetto a quello sfoggiato dall’attore in Bitter Sweet. Addio alla giacca, cravatta e al faccino pulito: Can è decisamente più ‘wild’ del suo Ferit. Ecco una foto tratta dal suo profilo Instagram:

Eh si, pronte a rifarvi gli occhi? Ma le sorprese per la prossima puntata di C’è Posta per Te non sono finite qui. L’altra grande ospite di sabato 18 gennaio è Mara Venier! Quale sarà la storia in cui è coinvolta la ‘zia’ più amata della tv? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, Mara si prepara anche ad un’altra avventura unica, tra qualche settimana: la Venier è una delle donne scelte da Amadeus per affiancarlo sul palco dell’Ariston. In particolare, Mara sarà presente sabato 8 gennaio, nella serata finale del Festival di Sanremo 2020.

Una notizia splendida per la conduttrice, che non vede l’ora di raggiungere Amadeus a Sanremo. Ma, prima, non dimenticate l’appuntamento con C’è Posta per te, domani sera su Canale 5. Ne vedremo delle belle!