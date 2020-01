Chiara Nasti, ‘brutto’ spavento: lo spiacevole inconveniente su Instagram

Pochissime ore fa, Chiara Nasti è stato protagonista di un vero e proprio brutto spavento: lo spiacevole inconveniente è accaduto su Instagram.

È una delle influencer più seguite su Instagram, Chiara Nasti. Con oltre 1 milione di followers, la giovane napoletana vanta di un successo davvero clamoroso sul suo canale social ufficiale. Proprio su Instagram, la sorella maggiore di Angela è solita ‘comunicare’ con i suoi followers. E, badate bene, non soltanto con delle foto davvero entusiasmanti che, com’è giusto che sia, evidenziano e mettono in mostra la perfetta forma fisica della napoletana, ma anche con delle rivelazioni e tanto altro ancora. Proprio pochissime ore fa, infatti, la giovane Nasti ha ‘testimoniato’ su Instagram di essere stata protagonista di un brutto spavento. Di cosa parliamo? Ovviamente, di nulla di grave. Fatto sta che l’inconveniente capitatole mentre registrava le sue IG Stories si sarebbe potuto rivelare davvero spiacevole. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Nasti, brutto spavento: cosa le è successo

Ama condividere tutto con i suoi fan, Chiara Nasti. Come dicevamo precedentemente, la giovane influencer è sempre molto attiva sui social. E, soprattutto su Instagram, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Pochissime ore fa, infatti, ha voluto aggiornare i suoi sostenitori sui suoi impegni della mattina. E così, appena scesa di casa, li ha informati di essere in procinto di recarsi in palestra. Tuttavia, è proprio mentre ‘filmava’ la sua discesa per le scale che la giovane napoletana è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente. Sapete a cosa ci riferiamo? Ovviamente, a nulla di grave. Fatto sta che sono stati degli attimi di un brutto spavento.

Ovviamente e fortunatamente non è successo nulla di grave. Fatto sta che, mentre scendeva le scale, Chiara stava per scivolare. Lo si vede chiaramente dall’Instagram Stories di cui sopra vi abbiamo riproposto lo screenshot. È proprio per questo motivo che, a corredo del suo video, l’influencer scrive: ‘Questo è stato il primo tentativo’. Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non è successo nulla di grave. Ovviamente, lo ‘spavento’ ci sta tutto, però.