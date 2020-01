Elisabetta Gregoraci si scaglia ancora contro Nicola Savino per l’esclusione da ‘L’Altro Festival’, secondo lei ingiusta: dure parole anche su Amadeus, ecco la sua contro-replica.

Manca ancora qualche settimana all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma sono già tante le polemiche che ruotano intorno alla manifestazione. Nei giorni scorsi ha fatto tantissimo discutere un’uscita di Amadeus nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato le donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Parole riferite a Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, definita dal conduttore “una grande donna in grado di stare un passo indietro al suo compagno”. una vera e propria bufera intorno al Direttore Artistico del Festival, tanto da portare anche sua moglie Giovanna Civitillo a intervenire sui social. Bufera anche sul Dopo Festival, che sarà condotto da Nicola Savino. Ieri, infatti, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un lungo post su Instagram, accusando Savino di averla esclusa improvvisamente dalla conduzione dopo che lei aveva già preso accordi con la Rai. Il motivo sarebbe da addurre, secondo lei, a ragioni politiche. Poche ore fa è arrivata la replica di Savino, con le parole di Amadeus. Ora la Gregoraci ha voluto nuovamente replicare, stavolta attaccando anche il conduttore del Festival: ecco le sue parole.

Elisabetta Gregoraci si scaglia ancora contro Savino: parole dure anche su Amadeus, ecco cosa ha detto

Elisabetta Gregoraci è stata esclusa dalla conduzione de ‘L’Altro Festival’ quando credeva di essere già la spalla ufficiale di Nicola Savino. La cosa l’ha particolarmente turbata, tanto da portarla a fare un attacco pubblico durissimo al conduttore, accusandolo di averla volontariamente fatta fuori. Poche ore dopo Savino ha replicato, dicendo che c’è stato un malinteso e che la politica non c’entra assolutamente nulla con la sua decisione. Anche Amadeus è intervenuto sulla questione, schierandosi accanto a Savino e dicendo che la Gregoraci deve imparare ad accettare i no. Parole decise anche le sue, alle quali Elisabetta ha fatto una contro-replica in un’intervista rilasciata a La-Presse.

La Gregoraci si è detta molto avvilita per l’accaduto e ha avuto parole piuttosto dure anche per Amadeus. “Sono basita che lui non sapesse della mia trattativa con la Rai, visto che ne parlavano tutti i media”. La showgirl ha poi aggiunto che i ‘no’ vanno certamente accettati, ma solo quando sono supportate da valide argomentazioni, cosa che secondo lei in questo caso non c’è stata. “Sono stata liquidata l’ultimo giorno, a cose fatte, senza se e senza ma. Il suo no è incommentabile”, ha chiosato.