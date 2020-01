Francesca Sofia Novello si esprime su quanto accaduto con Amadeus durante la cerimonia di presentazione: “Mi fa ridere tutto questo…”

Ormai siamo in dirittura d’arrivo, tra qualche settimana avrà inizio la 70 esima edizione del Festival della Musica italiana di Sanremo. Il Festival che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Amadeus si prospetta davvero eccezionale. I concorrenti in gara vi ricordiamo che sono: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Miura Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan in coppia con Bugo, Diodato, Elodie Di Patrizi, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Ricky, Tosca e Rita Pavone. Oltre ad aver scelto un cast davvero vario e di grande importanza per questo Festival, Amadeus ha deciso di non avere come da tradizione solamente due accompagnatrici, ma ben 5, che sono: Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, le giornaliste del TG 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti e la super Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Attesissima la presenza di Mara Venier per l’ultimissima puntata del Festival in cui verrà decretato il vincitore. Proprio in merito ad una delle sue accompagnatrici, Amadeus si è lasciato andare a delle affermazioni che non sono per niente piaciute al pubblico, scopriamo insieme la risposta della diretta interessata…

Francesca Sofia Novello su Amadeus: “Mi fa ridere tutto questo…”

Tutto è iniziato quando durante la presentazione delle vallette che lo accompagneranno durante il percorso a Sanremo, Amadeus si è lasciato sfuggire una frase che non è per niente piaciuta al pubblico a casa: “Ho scelto Francesca perché è una donna bellissima e poi capace di stare accanto a un grande uomo, pur rimanendo un passo indietro”. La frase del conduttore non è passata inosservata e non è piaciuta minimamente al pubblico che l’ha accusato di avere idee maschiliste. Il conduttore ha provato a spiegare tramite un comunicato dell’Ansa che quanto detto non voleva essere minimamente denigratorio, anzi. Il suo voleva essere un modo per far capire come Francesca Novello sia una ragazza umile e per bene. Amadeus sostiene, infatti, che il passo indietro a cui fa riferimento sia dovuto al suo non voler approfittare della notorietà del compagno Valentino Rossi per trarne beneficio personale.

Anche la stessa Francesca ci ha tenuto a spendere due parole in favore di Amadeus. La compagna del motociclista di Moto Gp, ha infatti pubblicato una Instagram Stories in cui difende il conduttore da tutte le accuse ricevute.