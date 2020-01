GF Vip, Adriana Volpe torna a parlare del rapporto interrotto con Giancarlo Magalli: “Ecco la cosa che mi ha più ferita”, le parole della conduttrice sono molto forti.

La quarta puntata del Grande Fratello Vip è appena cominciata e già non mancano le emozioni. L’inizio è stato dedicato a un riassunto dei due giorni trascorsi dalla scorsa diretta, in particolare per quanto riguarda le nomination tra donne e l’antipatia reciproca tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Poi il discorso è virato su Adriana Volpe, che in questi giorni è tornata a parlare del suo rapporto con Giancarlo Magalli, che si è interrotto qualche anno fa, precisamente nel 2017, quando i due hanno avuto una lite in diretta a ‘I Fatti Vostri’, che poi è proseguita in tribunale per un commento di Magalli sulla donna, e da allora non è mai rientrata. Adriana ha dato la sua versione dei fatti, aprendosi in particolare con Barbara Alberti, raccontandole di quanto si sia sentita umiliata e di quanto sia rimasta male per le parole del suo ex collega. Questa sera anche Alfonso Signorini le ha chiesto di tornare sull’argomento, e lei si è lasciata nuovamente andare, spiegando qual è stata la cosa che le ha fatto più male in tutta questa situazione.

GF Vip, Adriana Volpe senza freni su Giancarlo Magalli: “La csa che mi ha più ferita…”

Adriana Volpe è tornata a parlare della lite con Giancarlo Magalli, avvenuta nel 2017 durante una puntata de ‘I Fatti Vostri’, programma che i due conducevano da anni insieme, e che dopo la Volpe ha lasciato. Motivo del contendere, il fatto che la conduttrice abbia svelato in diretta l’età di Magalli. Da qui la reazione forte di lui, e poi una serie di battute al veleno reciproche, che hanno portato la questione anche in Tribunale. Questa sera Adriana Volpe ha parlato della vicenda con Alfonso Signorini, in apertura della quarta puntata del Grande Fratello Vip.

La conduttrice si è detta ancora molto provata per questa storia. “La cosa che mi ha più ferita è stato il fatto che la Commissione per le Pari Opportunità che esiste in Rai, disse all’epoca che non sapeva nulla della parole che lui mi aveva rivolto sul web“. Insomma, Adriana non si è sentita tutelata dall’azienda per cui lavorava, e questo l’ha fatta sentire davvero male. “Questo è gravissimo per me”, ha aggiunto.

La Volpe ha raccontato che Magalli le chiese scusa all’epoca per la lite in tv, ma da quel momento le ha tolto il saluto e ha smesso di guardarla in faccia, motivo per cui lei non ha mai creduto a quelle scuse. Oggi, però, sarebbe pronta ad avere un confronto con lui. “Sono anni che aspetto questo momento”. Chissà se il conduttore deciderà di presentarsi al Grande Fratello Vip per parlare con lei!