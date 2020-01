GF Vip, Carlotta Maggiorana finisce in lacrime in diretta: l’ex Miss Italia racconta il dramma che ha vissuto durante l’adolescenza e fa commuovere tutti i presenti.

Il Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre, grandi emozioni. Nel corso della quarta puntata ci sono state già tantissime sorprese e colpi di scena, come l’ingresso in casa del produttore Vittorio Cecchi Gori, che ha incontrato la sua ex moglie Rita Rusic, ma soprattutto la sorpresa che ha ricevuto Pago, il quale ha potuto rivedere la sua ex Miriana Trevisan, madre di suo figlio Nicola. I due hanno avuto un confronto molto emozionante, al termine del quale la showgirl ha anche voluto dare un consiglio al cantautore sulla relazione con Serena, usando parole che hanno spiazzato tutti. Subito dopo l’uscita di Miriana dalla casa, Alfonso ha notato le lacrime di Carlotta Maggiorana, che, visibilmente commossa, ha raccontato il suo dramma personale: ecco di cosa si tratta.

GF Vip, Carlotta Maggiorana racconta il suo dramma in lacrime: è successo quando aveva 15 anni

Il Grande Fratello Vip permette ai suoi protagonisti di vivere un’esperienza davvero intensa, in particolare dentro se stessi. Lo sta facendo anche Carlotta Maggiorana, ex Miss Italia, che nella puntata di questa sera si è lasciata andare alle lacrime, raccontando un retroscena sulla sua vita che non tutti conoscono. Tutto è partito quando Miriana Trevisan ha parlato con Pago, ricordandogli un episodio di quando è morto suo padre. Il racconto della showgirl ha fatto commuovere tutti, ma in particolare Carlotta Maggiorana. Se n’è accorto Alfonso Signorini, che le ha chiesto il motivo delle sue lacrime.

Carlotta ha raccontato che le parole di Miriana le hanno ricordato il suo dramma personale, ovvero la morte di suo padre, avvenuta quando lei aveva solo 15 anni. “Non tutti lo sanno nella casa, purtroppo è la vita”, ha detto la giovane.