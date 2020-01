L’ex fidanzato di Serena Enardu, Giovanni Conversano, è ritornato a fare delle clamorose rivelazioni sul passato dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Non è assolutamente la prima volta che Giovanni Conversano interviene su Serena Enardu. I due, come ricorderete, si sono conosciuti all’interno degli studi di Uomini e Donne. E, per diverso tempo, sono stati una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Ogni cosa, però, è destinata a terminare. E così anche la loro relazione è giunta al termine. Nonostante, però, sia passato del tempo ed entrambi si siano rifatti una vita, in quest’ultimi mesi l’ex tronista pugliese è intervenuto più volte riguardo la sua ex fidanzata. A partire, quindi, dalla frecciatina durante la sua recente esperienza per Temptation Island Vip. Fino al suo duro parere per l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per cercare un chiarimento con il suo ex compagno Pago. Ma non è finita qui. Perché proprio recentemente, durante un’intervista a Radio Cusano Campus, Giovanni ha sorpreso tutti con delle clamorose rivelazioni del passato. Ecco cosa dice.

Serena Enardu, l’ex Giovanni: “Mi tormentava”, clamorose rivelazioni

Nel corso della sua intervista per Radio Cusano Campus, stando a quanto si legge dal sito web FanPage, sembrerebbe che Giovanni Conversano si siano lasciato andare a delle clamorose rivelazioni sul passato trascorso con Serena Enardu. I due, come dicevamo precedentemente, hanno trascorso insieme alcuni anni. Fino poi a lasciarsi dopo un po’ di tempo. E ad intraprendere due strade completamente diverse. Eppure, stando a quanto rivelato dall’ex tronista pugliese, sembrerebbe che il ‘dopo’ non sia stato affatto facile. Anzi, sembrerebbe che Serena, nonostante la relazione con Pago, inizialmente avesse continuato a tormentare Giovanni. “Ha continuato a tormentarmi anche quando era con Pago, non ha mai smesso”, si legge sul sito web.

Insomma, delle dichiarazioni che, seppure già accennate nello studio di Barbara D’Urso, sono davvero clamorose. Come reagirà Serena a tutto questo? Fino a questo momento, ricordiamo, non è mai intervenuta. Potrebbe farlo adesso? Staremo a vedere.