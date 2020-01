Grande Fratello Vip: chi ci sarà questa sera con Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo? Chi entrerà nella casa nella quarta puntata del 17 gennaio?

Questa sera, venerdì 17 gennaio, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini alla conduzione, Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Stesso schieramento. Ma ci saranno dei colpi di scena e dei personaggi che faranno il proprio ingresso nella casa più spiata d’Italia. Due nomi altisonanti: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan, sì ci saranno due ex abbastanza importanti. Il primo ha avuto una storia con Rita Rusic. Mentre Miriana Trevisan sarà lì per Pago: è la sua ex fidanzata, quella che c’era prima di Serena Enardu. Il motivo?

Grande Fratello Vip quarta puntata, la serata degli ex: chi entrerà nella casa

Negli ultimi giorni ha avuto un confronto con Serena Enardu e, ancora oggi, Pago ci sta pensando. Sì, lo vediamo in diverse clip del Gf Vip: ha avuto qualche pentimento ed ha detto che, forse, avrebbe preferito che Serena fosse rimasta nella casa. Probabilmente, per avere l’ultimo confronto. Per viverla ancora. E’ un uomo ancora innamorato, come ha ammesso, ma in questo momento ha bisogno di conciliare mente e cuore, che non è mai stato facile da quando esiste il mondo. Così, ecco che arriva in casa la sua ex, Miriana Trevisan. Secondo le anticipazioni che trapelano dal web, sarà lì per dargli forza e per trasmettergli la carica per andare avanti e godersi questa avventura il più possibile.

Mediaset contro Rai il venerdì sera: Signorini sfida Milly Carlucci

Ad Alfonso Signorini è stato affidato il Grande Fratello Vip, uno dei reality più importanti di casa Mediaset. Uno dei prodotti più interessanti e a cui il pubblico sembra essere ancora molto affezionato. A Milly Carlucci, invece, la Rai ha affidato ‘Il cantante mascherato’, di cui vi abbiamo parlato con ampie anticipazioni. Come andrà stasera in termini di ascolti? Beh, staremo a vedere.