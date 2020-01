Grande Fratello Vip, Vittorio Cecchi Gori entra in casa per Rita Rusic: l’incontro emozionante trasmesso questa sera su Canale 5.

Questa sera, una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality è appena iniziata, ma i colpi di scena in Casa sono stati già tantissimi. Una serata di incontri, quella di questo venerdì. A partire da quello tra Pago e la sua ex moglie Miriana Trevisan, che si è lasciata andare ad un emozionante racconto sul passato del cantante. Ma un altro interessantissimo faccia a faccia ha catturato l’attenzione dei telespettatori, questa sera. Si tratta di quello tra Rita Rusic e il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori, che è entrato nella Casa più spiata d’Italia per incontrare proprio Rita. La concorrente viene chiamata da Alfonso in confessionale: per lei una clip dove Vittorio racconta la loro storia. Il momento più toccante, quando, in occasione della malattia di Cecchi Gori, la Rusic ha messo da parte i rancori e si è recata in ospedale. Una storia d’amore lunga 18 anni, dalla quale sono nati due figli. Alfonso comunica a Rita che Vittorio segue ogni puntata del Gf Vip…ma la Rusic non sapeva che a breve sarebbe entrato proprio in casa!

Grande Fratello Vip, Vittorio Cecchi Gori entra in casa per Rita Rusic: il faccia a faccia

Vittorio Cecchi Gori è entrano nella Casa del Grande Fratello per incontrare la sua ex Rita Rusic. Un incontro inaspettato per la concorrente, che appare molto felice di vederlo. Appena si incontrano, i due si siedono a tavola e iniziano a chiacchierare come due vecchi amici. Una ‘conversazione quotidiana’, la definisce Alfonso Signorini. “È una donna che ha saputo coniugare la bellezza e l’intelligenza, che non è facile. Io l’ho conosciuta che aveva 19 anni ed ha imparato tanto.”. Con queste parole Vittorio Cecchi Gori parla della Rusic, con la quale per 10 anni si era separato. Ma in occasione della malattia del produttore cinematografico, Rita si è recata proprio in ospedale, e da quel momento si sono ritrovati. “Ho letto da qualche parte che addirittura vorresti risposare Rita, è vero?”, punge Signorini. E Vittorio sembra molto deciso: “Noi siamo già sposati, davanti a Dio ci si sposa una sola volta. E poi, nessuno dei due si è mai risposato…”. Ma la Rusic, con la sua ironia, si ‘ribella’: “No! Iniziare tutto da capo no! Vedi come ci vogliamo bene!”.

Anche gli opinionisti Pupo e Wanda Nara hanno apprezzato l’incontro emozionante tra Rita e Vittorio. E Wanda ne è sicura: “Vittorio è ancora innamorato di Rita!”. “È così!”, ammette Cecchi Gori. Un faccia a faccia davvero emozionante, tra due persone in cui è ancora vivo un profondo affetto.