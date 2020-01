Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan entra in casa per incontrare il suo ex marito Pago: la reazione di Serena Enardu.

Questa sera, 17 gennaio 2020, andrà in onda una nuova attesissima puntata di Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality è iniziata da pochi giorni, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. Primo tra tutti, il confronto tra Pago, attuale concorrente del GF, e Serena, la sua ex fidanzata, che ha voluto incontrare il cantante per un chiarimento. La bellissima sarda sembra aver deciso: vuole riconquistare Pago a tutti i costi. Ma lui, per il momento, ha bisogno di tempo. E utilizzerà il suo tempo al Grande Fratello per schiarirsi le idee. Ma questa sera, per il concorrente, ci sarà un nuovo incontro a sorpresa. Per lui, nella Casa, entrerà un’altra donna. Si tratta di Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre del suo Nicola. Tra i due è rimasto un ottimo rapporto, ma cosa ne penserà Serena dell’ ‘entrata’ di Miriana? Ebbene, è stata proprio Serena a commentare il tutto, durante una diretta sul suo Instagram. Ecco le sue parole.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan entra in casa per Pago: Serena Enardu commenta così

Dopo Serena Enardu, nella casa del Grande Fratello Vip Pago incontrerà anche un’altra ex. Si tratta della sua ex moglie Miriana Trevisan, che farà una sorpresa al cantante. Tra i due ex, oggi, vi è un rapporto di grandissimo affetto e stima reciproca. Anche perché insieme condividono il loro amore più grande, il piccolo Nicola. In tanti però, si sono chiesti cosa ne pensa Serena Enardu di questo incontro tra Pago e la sua ex moglie. La risposta è arrivata proprio dalla Enardu, durante una diretta che ha registrato su Instagram pochi minuti fa. Un utente, durante la diretta, ha chiesto alla sarda cosa pensasse sull’incontro che vedremo questa. E Serena ha risposto senza esitazione: “Lui e Miriana sono in ottimi rapporti, sono sempre stati in ottimi rapporti…mi fa piacere”. Insomma, la Enardu non sembra affatto infastidita dalla vicenda. Anzi, sottolinea come Pago e la sua ex moglie siano sempre stati legati da un bellissimo rapporto. Ecco uno screen di Serena durante la sua diretta:

L’ex concorrente di Temptation Island ha poi continuato la conversazione con i suoi followers chiedendo consigli per la cena. E, dopo un po’, ha salutato tutti per recarsi a cucinare per lei e il suo adorato Tommaso, suo figlio. Non ci resta che attendere l’inizio della puntata per scoprire cosa si diranno Pago e Miriana questa sera! Manca davvero poco!