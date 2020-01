Nicola Savino ha risposto alle accuse di Elisabetta Gregoraci, esclusa da ‘Altro Festival’, lo show in onda dopo Sanremo 2020: il conduttore ha smentito. Ecco le sue parole.

La bufera tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino è scoppiata ieri, quando l’ex moglie di Flavio Briatore, che avrebbe dovuto condurre al fianco dello speaker ‘Altro Festival’, ha annunciato di esser stata esclusa dallo stesso show per motivi politici. Il 16 gennaio sul profilo Instagram ufficiale della showgirl è spuntato un lungo post in cui ha dichiarato che Nicola Savino ha ottenuto ‘con forza e prepotenza’ la sua esclusione ‘adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito‘. La Gregoraci si è descritta come ‘basita e profondamente scossa’ per l’accaduto. Nicola Savino ha scelto di non replicare via social ma ha affrontato l’argomento nel programma su Radio Deejay: lo speaker ha spiegato che c’è stato un malinteso. Ecco le sue parole.

Nicola Savino replica ad Elisabetta Gregoraci: “C’è stato un malinteso”

Nicola Savino, dopo le accuse di Elisabetta Gregoraci fatte ieri 16 gennaio via social, ha deciso di replicare aprendo una piccola parentesi nel suo programma radiofonico su Radio Deejay. Lo speaker e conduttore televisivo ha annunciato di non aver mai parlato di politica con Elisabetta: ha spiegato di esser stato frainteso. E’ apparso particolarmente amareggiato per l’accaduto, infatti a fine intervento annuncia di essere avvilito.

“Ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava, ma non ho mai parlato di destra e sinistra. Io non discrimino nessuno: prima di tutto non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi, è amico di Renzi. Questo discorso di destra e sinistra mi ha avvilito“: è questa la breve replica di Nicola Savino dopo le accuse ricevute. Intanto sono arrivate anche le parole di Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020: “La vita è fatta anche di no. Con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no ed i sì. Nicola sta facendo il suo programma ed ha il diritto di scegliere chi vuole”. Il conduttore ha chiaramente difeso lo speaker che condurrà ‘Altro Festival’: andrà in onda nella notte dopo lo show più amato dagli italiani. Quest’anno le polemiche e le bufere social sul Festival sono cominciate ancor prima del suo inizio: speriamo si interrompano presto e si arrivi al 4 febbraio, data d’inizio di Sanremo, felici e curiosi di vedere la gara tra i concorrenti che parteciperanno a questa 70esima edizione.

Questa è la lista dei 24 BIG che saliranno sul Palco dell’Ariston resa pubblica dal profilo ufficiale di Sanremo 2020.