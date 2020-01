Guendalina Tavassi, look ‘bollente’ per l’ex gieffina nelle sue ultime stories di Instagram: scollatura profondissima, sotto niente intimo.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è senza dubbio una di quelle che è rimasta maggiormente nel cuore dei telespettatori. Bella, simpatica e senza peli sulla lingua, Guendalina Tavassi è oggi una delle opinioniste fisse nei programmi di Barbara D’Urso. Ma forse non tutti ricordano che la bella romana ha mosso i suoi primi passi in tv proprio nella Casa più spiata d’Italia. Era il 2010, quando la Tavassi è stata una delle protagoniste del GF 11. Ed oggi, a distanza di 10 anni, Guendalina continua ad essere apprezzata da tantissimi fan. Che la seguono costantemente, non solo suo piccolo schermo. È su Instagram, infatti, che Guendalina è una vera e propria star: grazie al lavoro di influencer, il profilo della Tavassi ha raggiunto 919 mila followers ed è in continua crescita. Followers coi quali l’ex gieffina condivide foto e vide delle sue giornate. Foto che spesso alzano la temperatura sui social…Come quelle apparse qualche ora fa nelle sue stories.

Guendalina Tavassi, look ‘bollente’: la scollatura è notevole, ma gli occhi cadono anche altrove

Un look davvero mozzafiato, quello che Guendalina Tavassi ha sfoggiato nelle sue ultime stories di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello è molto attiva sui social, dove ama condividere con i fan tantissimi momenti delle sue giornate. Famose ed apprezzatissime sono le gag a cui dà vita insieme al marito Umberto, simpaticissimo quanto lei. Ma, c’è da dirlo, Guendalina è molto seguita sui social anche per via della sua innegabile bellezza. Il suo fisico statuario lascia spesso senza parole i fan, che si scatenano coi likes e i commenti. E, nelle ultimi scatti postati nelle stories, Guendalina non è passata inosservata. L’influencer ha mostrato a tutti il look scelto per la serata: un abito bianco, corto e scollato. Molto scollato…sotto, Guendalina non indossa intimo. Le stories diventano bollenti. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto. La scollatura dell’abito di Guendalina è davvero notevole. È evidente che l’ex gieffina non indossi nulla, sotto il vestito bianco. Ma c’è di più: nonostante lo scollo importante, gli occhi di tutti sono caduti altrove…Guardate l’altro selfie postato dalla bellissima romana:

Proprio così, anche lo spacco della gonna è passato difficilmente inosservato! Il tutto abbinato a stivali neri alti sul ginocchio: un accessorio che rende il look della Tavassi ancora più ‘audace’. Insomma, Guendalina sa bene come fare impazzire i suoi followers! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?