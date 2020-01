Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, arriva finalmente la notizia tanto attesa: i fan della coppia non vedono l’ora ed esplodono di gioia.

Sono, senza alcun dubbio, una delle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono una coppia a tutti gli effetti da ben due anni e qualche mese. Sotto i riflettori del reality si sono conosciuti, piaciuti ed, in seguito, amati. E, da quando sono usciti, non si sono praticamente più lasciati. Condividono qualsiasi cosa insieme. A partire da un’esperienza pazzesca per la sorella minore, fino ad un fantastico viaggio nella terra d’origine dell’argentina. Ma non solo. Perché, anche dal punto di vista lavorativo, i due non sono affatto separati. Anzi. Come raccontato in un nostro recente articolo, i due piccioncini saranno al timone di un noto programma insieme. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, è arrivata una notizia tanto attesa. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Cecilia ed Ignazio, la notizia tanto attesa: i loro fan non vedono l’ora

Come raccontato in un nostro recente articolo, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser saranno al timone di un noto programma televisivo. ‘Ex on the beach’, è questo il nome del programma, sarà condotto, per la prima volta in assoluto, da una delle coppie più amate e simpatiche che ci sia. Ecco. Ma quando inizierà il programma? Quando, quindi, potremmo assistere a questa loro prima esperienza televisiva? Ebbene. Pochissime ore fa, su Instagram, è arrivata la notizia tanto attesa. Di cosa parliamo? Semplice: della data della messa in onda della prima puntata. Stando a quanto scritto a corredo di quest’ultimo post pubblicato dalla bellissima argentina, sembrerebbe che il programma sia pronto a partire il 22 gennaio su Tv 8.

Insomma, mancano davvero pochi giorni e, finalmente, assisteremo a questa nuova avventura di Cecilia ed Ignazio. I loro fan, stando ai numerosi commenti giunti a corredo dello scatto, non vedono l’ora di poterli vedere. Voi?