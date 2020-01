Ignazio Moser rompe il silenzio su Antonella: il retroscena sconvolgente

Ignazio Moser rompe una volta e per tutte il silenzio sulla presunta love story con Antonella Fiordelisi: il retroscena sconvolgente

Ignazio Moser fa ormai coppia fissa con Cecilia Rodrigue da qualche anno, più precisamente da quando l’ha conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2, dove ha partecipato insieme a Ivana Mrazonva, Luca Onestini, Raffaello Tonon e Giulia De Lellis. Ignazio Moser ha conosciuto Cecilia mentre lei aveva ancora una relazione con Francesco Monte, che è terminata proprio durante la permanenza nel reality. I due ragazzi non si sono mai separati da quando si sono conosciuti e insieme hanno deciso di condividere non solo la vita sentimentale, ma anche quella lavorativa. Ignazio dalle piste da sci si è trovato a lavorare fianco a fianco con Cecilia per riviste di moda, sfilate e campagne pubblicitarie. Insomma la vita dell’ex sportivo non potrebbe andare meglio, adesso che la sua relazione è più solida che mai e il lavoro procede a gonfie vele. Peccato che negli ultimi giorni si siano fatti particolarmente insistenti i rumors di una sua possibile ex relazione con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo. La ragazza attraverso una Instagram Stories avrebbe infatti insinuato di aver avuto una storia con il ragazzo… La risposta del Moser ovviamente non si è fatta attendere…

Ignazio Moser rompe il silenzio su Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi qualche settimana fa, attraverso alcune Instagram Stories aveva ammesso di aver avuto una storia con Ignazio Moser. La notizia ha mandato ovviamente in visibilio il web, che si è scatenato per avere qualche informazione in più. Fino ad ora la giovane influencer aveva assicurato che avrebbe rivelato quanto accaduto tra qualche tempo, lasciando tutti col fiato in sospeso. Suspance però interrotta da un’intervista del Moser per il settimanale ‘Mio’, in cui si lascia andare a delle dichiarazione davvero importanti sulla vicenda.

Ignazio infatti dichiara: “Amicizia con un’ex? Io sono sempre stato molto deciso nei tagli, se vogliamo anche abbastanza crudele. Al di là del fatto che ho avuto una sola fidanzata. Per il resto ho avuto frequentazioni brevi, avventure, insomma: niente di serio…”. Insomma, sembrerebbe proprio che tra i due, qualora ci fosse stato qualcosa, non sarebbe stato nulla importante o degno di nota. Intervista fatta insieme alla compagna, la quale ha chiarito e ribadito anch’essa la sua posizione nei confronti dell’ex compagno Francesco Monte.