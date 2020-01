Irama ritorna su Instagram e cambia look: la ‘sconvolgente’ trasformazione

Il famoso cantante Irama è ritornato su Instagram ed ha pubblicato la prima foto con uno sconvolgente e clamoroso cambio di look: ecco i dettagli.

Soltanto poche settimane fa, vi abbiamo parlato di un annuncio clamoroso di Irama. Con la frase ’24 ore. Poi buio’, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis aveva anticipato la sua volontà di allontanarsi dal mondo dei social. E, in effetti, così è stato. Per diverso tempo, l’ex vincitore di Amici è completamente scomparso da Instagram. Fino a ritornarvi qualche ora fa. Dopo diverse settimane di assoluto silenzio, Filippo, questo è il suo vero nome, è ritornato sul suo canale social ufficiale con una foto davvero ‘sconvolgente’. Per inaugurare il suo ritorno, infatti, Irama ha deciso di cancellare tutte le foto precedenti. E di pubblicarne una nuova in cui si nota chiaramente il suo cambio di look. Vi ricordate com’era prima con i capelli chiari e super corti? Ecco. Adesso non è più così. Curiosi di scoprire l’incredibile trasformazione?

Irama, incredibile cambio look: ecco com’è adesso

È finalmente ritornata su Instagram, Irama. Dopo diverse settimane di totale assenza, l’ex vincitore di Amici è ritornato ad interagire con i suoi followers. Pochissime ore fa, infatti, il giovane cantante ha condiviso una foto davvero incredibile. Perché, nonostante sia ritornato attivo sul suo profilo social decidendo di cancellare tutte le sue foto vecchie, Filippo ha deciso di stupire i suoi cari sostenitori con un cambio look davvero ‘sconvolgente’. Ebbene si, cari lettori. Dimenticatevi l’Irama con capelli biondi e corti, ma siate pronti ad ‘assistere’ ad un Irama completamente diverse da prima. Siete curiosi? Ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio con questo cambio look che Irama decide di immortalarsi per inaugurare il suo ritorno su Instagram. Insomma, non più capelli corti, bensì un’immagine completamente diversa dal solito. Con capelli leggermente più lunghetti, ricci e, soprattutto, con quella treccina che scende di lato, il giovane cantante ha lasciato tutti i suoi followers davvero ‘sconvolti’. A voi piace?