Durante il daytime di oggi di Amici 19, Javier è stato protagonista di una furiosa reazione in seguito al provvedimento dato dalla produzione.

È stato un daytime di Amici 19 davvero incredibile. Non soltanto per il continuo delle sfide che stanno decretando, giorno dopo giorno, i migliori della scuola, ma anche per l’annuncio di un nuovo provvedimento nei confronti di alcuni ragazzi della scuola. Non è assolutamente la prima volta che ve ne parliamo. Proprio recentemente, infatti, vi abbiamo raccontato di un provvedimento disciplinare verso Federico e Javier. Che, attualmente, sembra essere stato annullato. Nella puntata odierna, invece, abbiamo assistito ad un richiamo diretto della produzione. I ‘colpevoli’ sono: Javier, Francesco, Gaia, Stefano e Valentin. Tuttavia, la reazione dei ragazzi è stata disparata. Se da una parte c’è chi è rimasto colpito dalle parole di uno degli autori. Ed ha un nutrito un vero e proprio sentimento di dispiacere. Dall’altra parte c’è chi, invece, ha avuto una reazione davvero furiosa. Prendendo, così, una drastica decisione. Parliamo, in questo caso, di Javier. Ecco, però, cos’è successo nel minimo dettaglio.

Amici 19, Javier furioso dopo il provvedimento: abbandona la scuola

Come dicevamo precedentemente quindi, nella puntata del daytime di Amici 19, andata in onda oggi venerdì 17 Gennaio, abbiamo assistito ad una furiosa reazione di Javier al duro provvedimento dato dalla produzione. Dopo aver ascoltato le parole di uno degli autori, il ballerino classico ha preso una drastica decisione: abbandonare la scuola. Subito dopo il colloquio, Javier si è recato negli spogliatoi. E, visibilmente amareggiato e arrabbiato per quanto accaduto, comunica ai suoi compagni la sua decisione. “Io non sto qui per andare a scuola. Sono qui per dimostrare che sono un professionista. Me ne vado”, dice il ballerino nella sua lingua madre. Ovviamente, la puntata odierna si è conclusa in questo modo. Con la delusione di Gaia e di Francesco per il loro comportamento irrispettoso nelle regole del programma e con Javier che vuole abbandonare la scuola.

Come andrà realmente a finire? Al momento, non abbiamo alcun tipo di notizia. Fatto sta che la puntata speciale del sabato sta per avvicinare.