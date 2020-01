Mercedesz Henger, come è cambiata dai tempi in cui ha partecipato al realty l’Isola dei Famosi: le foto a confronto.

Oggi la vediamo spesso in tv nei programmi di Barbara D’Urso, ma forse non tutti ricorderanno dove la bellissima Mercedesz Henger ha mosso i suoi primi passi in tv. Era il 2016 quando la figlia di Eva Henger è stata una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 in cui un gruppo di vip viene catapultato su un’isola deserta. Un’avventura indimenticabile, per Mercedesz, che si è fatta apprezzare dal pubblico soprattutto per la sua dolcezza. Ma, in molti, hanno notato un cambiamento nella showgirl, che oggi appare diversa rispetto a qualche anno fa. Una cosa che, a quanto pare, le ripetono un po’ troppo spesso. È stata proprio Mercedesz, infatti, in alcune stories postate qualche ora fa su Instagram, a trattare l’argomento. La Henger sottolinea come la sua ‘trasformazione’ fisica non sia altro che il frutto dei suoi sacrifici: la showgirl ammette il suo cambiamento e ne è felice, e non ritiene offensive le parole di chi glielo fa notare. Durante il suo discorso, Mercedesz posta anche una foto risalente proprio al periodo dell’Isola. Diamo un’occhiata.

Mercedesz Henger, come è cambiata dai tempi dell’Isola dei Famosi: le foto del prima e dopo

“Secondo voi è un insulto per me? Vi garantisco che non lo è! Se io sono diversa adesso è perché mi sono decisa di cambiare il mio fisico, mi sono impegnata, mi sono letteralmente fatta il c…. in palestra, e sono molto fiera dei risultati che ho ottenuto. Quindi grazie!”. È cosi che Mercedesz Henger parla ai suoi followers, in alcune recenti stories postate sul suo Instagram. La figlia di Eva si rivolge a tutte quelle persone che, costantemente, le fanno notare di essere cambiata un bel po’ rispetto ai tempi in cui ha partecipato all’Isola dei famosi. Oggi Mercedesz è così:

Un cambiamento che la stessa Mecedesz ammette. Un cambiamento derivato dai sacrifici della showgirl, che ha deciso di allenarsi per migliorare il suo fisico: “So che voi lo vedete come un insulto, ma vi assicuro che non lo è”, sottolinea la Henger. Che, durante la sua ‘chiacchierata’ nelle stories, posta proprio uno scatto in costume risalente al periodo in cui era una naufraga nel reality. Ecco uno screen:

È la stessa Mercedesz, quindi, a mostrare il suo fisico di un tempo, senza alcun problema. La figlia di Eva Henger è orgogliosa dei risultati ottenuti grazie all’esercizio fisico, e non dimentica di ringraziare il suo ‘personal trainer’ di fiducia, Lucas Peracchi, il suo fidanzato. E voi, cosa pensate di Mercedesz?