Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, Pago ha incontrato nella casa la sua ex moglie Miriana Trevisan: le sue parole su Serena spiazzano.

La quarta puntata del Grande Fratello Vip è iniziata da pochissimi istanti, eppure ci ha regalato un’emozione davvero incredibile. Ci riferiamo, infatti, all’incontro tra Pago e Miriana Trevisan, la sua ex moglie. Nonostante il loro matrimonio sia terminato da un pezzo, il loro rapporto è rimasto davvero splendido in tutti questi anni. Tanto che non solo, già in diverse occasioni, la giovane donna è intervenuta a difesa del suo ex marito, ma, in occasione del suo ingresso nella casa del GF, ha riservato per il cantautore sardo delle parole davvero dolcissime. Ma non è finita qui. In merito alla questione ‘Serena Enardu’, la bellissima Miriana ha espresso chiaramente il suo pensiero, spiazzando davvero tutti. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan incontra Pago: le parole su Serena

Un incontro davvero emozionante quello di Miriana Trevisan e di Pago nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip. I due, nonostante la fine del loro matrimonio, sono rimasti in ottimi rapporti. E le splendide parole che la showgirl ha speso per lui appena entrata nella casa, ne sono ampia testimonianza. Non soltanto, per la prima volta in assoluto, la bellissima Trevisan ha raccontato un inedito retroscena sulla morte del padre del cantautore sardo, ma ha anche espresso la sua opinione su Serena Enardu. Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissime ore fa, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne a parlare della donna. Nella casa del GF, invece, è stata Mirian a parlare della sarda. Dicendo, tra l’altro, delle parole che, come dicevamo, hanno davvero spiazzato tutti.

‘Se la ami, vai’, dice Miriana dopo un tenero e caldo abbraccio con il suo ex marito. Facendo quindi, da come si può chiaramente capire dalle sue parole, un chiaro riferimento alla situazione delicata con Serena Enardu.

Per ulteriori news sul Grande Fratello Vip –> clicca qui