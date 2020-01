Sonia Pattarino ha risposto ad alcune domande ai fan: quando le hanno chiesto di Ivan Gonzalez ha ironizzato. Ecco cosa ha scritto nelle sue IG story.

Nel suo video di presentazione al Grande Fratello VIP, Ivan Gonzalez l’ha combinata grossa: le sue parole ‘non ho mai scelto una donna’ hanno fatto molto chiacchierare. Ricorderanno tutti il suo percorso a Uomini e Donne, terminato con la scelta nel castello: l’ex tronista scelse Sonia Pattarino e la loro storia, lontana dalle telecamere, è durata 6 mesi circa. Ed allora, perchè ha risposto così il giovane spagnolo? La risposta nessuno ce l’ha, ma ovviamente ha fatto intervenire anche colei che è stata al suo fianco per un bel po’. Sonia Pattarino, intervistata anche ai nostri microfoni, ha commentato sui social l’accaduto: il giorno della presentazione mostrò a tutti la scelta che andò in onda in prima serata su Canale 5, in cui lui sceglieva lei. Ieri sera, la giovane sarda ha risposto ad un utente di Instagram tirando in ballo lui. Ecco le sue parole.

Grande Fratello VIP, Ivan Gonzalez ha ‘dimenticato’ Sonia: la sarda ironizza sui social

Sonia Pattarino ha risposto ad un utente Instagram che le chiedeva ‘Cosa pensi di Ivan che non ti ha mai nominata e avete avuto una storia?‘. La replica dell’ex corteggiatrice è stata ironica dato che le parole del concorrente del GF VIP furono davvero inaspettate. ‘Io non ho mai scelto una donna‘ disse Ivan: come fa a dimenticare la meravigliosa scelta, andata in onda in prima serata su Canale 5, e svoltasi in uno splendido castello? Sonia non ha dubbi: ‘Ha perso la memoria’ è stata la sua risposta alla domanda fatta da un fan. Come darle torto?

Nel video di presentazione al reality a cui ha preso parte, Ivan ha nominato solo il programma Temptation Island, dove ebbe un flirt con Valeria Marini. Ha dimenticato di essersi seduto sulla famosa sedia rossa e di aver avuto un percorso in Uomini e Donne? Chissà!

Questa la IG story di Sonia!