Un posto al Sole, splendido annuncio: un attore sta per diventare padre

Splendido annuncio nel cast di “Un posto al sole”: un attore della serie televisiva sta per diventare padre per la seconda volta, ecco l’indiscrezione

Un posto al sole è la prima soap interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva. La prima puntata andò in onda lunedì 21 ottobre 1996. La soap il 16 gennaio 2020 ha raggiunto quota 5419 puntate. La serie tv è amatissima dagli italiani tanto che inizialmente andava in onda alle 18:30, poi è stata sposata in prima serata, raggiungendo addirittura tre milioni di telespettatori. La produzione ha realizzato anche alcuni spin-off, come “Un posto al sole Estate“, “Un posto al Sole Show” e “Un posto al Sole Memories“. Tra gli attori più famosi ricordiamo sicuramente Patrizio Rispo, che nella soap interpreta Raffaele, Marzio Honorato (Renato Poggi), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) e tanti altri ancora. Di recente è arrivato uno splendido annuncio per uno degli attori del cast. Di seguito l’indiscrezione riportata dal settimanale di Cairo Editore.

Un posto al sole: l’annuncio speciale

Splendido annuncio per la soap opera girata a Napoli: un attore del cast sta per diventare padre per la seconda volta. Stiamo parlando di Michelangelo Tommaso, che nella serie tv interpreta il ruolo di Filippo Ferri. Michelangelo è uno dei personaggi più amati della serie televisiva. Figlio del temutissimo Roberto Ferri, il ragazzo però sembra non aver preso il carattere dispotico del madre, bensì quello più dolce della madre. Filippo è stato fidanzato con Carmen (Serena Rossi) e oggi convive con Serena (Miriam Candurro). Nella vita reale, però, Michelangelo è sposato con Samanta Piccinetti, che nella serie tv interpreta il ruolo di Arianna Landi. I due si sono sposati nel luglio 2017 ed hanno già avuto una figlia, Sole. In passato hanno partecipato anche ad un talent show insieme, “Dance Dance Dance“, trasmesso su Fox Life. Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna, Michelangelo e Samanta aspetterebbero il secondo figlio: “Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, ovvero gli attori che interpretano Filippo e Arianna in Un posto al sole diventeranno genitori bis. Dopo la piccola Sole, 4 anni, aspettano infatti il loro secondo figlio, ma anche sul set tengono la notizia più che riservata”. L’arrivo del secondo bambino potrebbe allontanare Samanta dal set, come successo anche con Ilenia Lazzarin, alias Viola Bruni. Samanta di recente ha perso anche il suo partner, Andrea (Davide Devenuto), che pare si sia allontanato per un po’ dal set della soap opera napoletana.

La notizia però, come preannuncio sopra, non è stata ancora confermata da Michelangelo e Samanta. Per questo motivo resta un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze.